Nella sedicesima puntata dell’Isola dei Famosi ha finalmente fatto il suo ingresso in studio una delle protagoniste assolute di questa edizione del reality: Vera Gemma. Eliminata da un paio di settimane, dopo la quarantena obbligatoria per chi torna in Italia dall’estero, la figlia di Giuliano Gemma ha partecipato alla diretta di lunedì 10 maggio. E certamente si è fatta subito notare, visto il look.

Anche Ilary Blasi è rimasta stupita: “Mi hai battuta”, le ha detto dopo la sfilata con in sottofondo ‘Eye of the tiger’ di Katy Perry. La ex naufraga si è presentata in studio con una tutina dorata super aderente che lasciava l’intimo in bella mostra e dei tacchi vertiginosi. Ma il momento clou è arrivato quando Vera ha avuto la possibilità di parlare con Angela Melillo.















Quando Angela Melillo è arrivata alla postazione delle nomination, l’ex naufraga le ha fatto una bella ‘sorpresina’ collegandosi dallo studio: “Angela, amica mia, come stai?”. E poi ha attaccato: “A parte la tua forza nelle prove che vieni dal mondo della danza, sei atletica e hai l’equilibrio, l’abbiamo capito già tutti. Questo tuo bisogno un po’ velato di essere sempre neutrale per ricordare sempre quanto sei corretta e per bene”.















Per Vera Angela dovrebbe “tirare fuori un po’ di rabbia e antipatia. Ti voglio vedere litigate, ti vorrei vedere fare una scenata. Insomma un po’ di energia anche in quel senso. Questo equilibrio che hai sempre non mi piace. Esponiti un pochino di più. Abbiamo capito che sei una persona brava, non ce en frega niente. Facci vedere anche quanto sei cattiva. Con me l’hai fatto, quando hai potuto mi hai dato solo colpi alle spalle”.









Ma dopo aver risposto che pazienza, se ne farà una ragione se la sua ex collega non apprezza il suo carattere, anche Angela ha tirato fuori le unghie: “Vedi, c’è una piccola differenza, io sto qua e tu stai là! E poi amore no. Non sono il tuo amore, vorrei che tu mi chiamassi sempre Angela”. Quindi, a proposito di coltellate, ha rivelato un retroscena in diretta: “Tu me l’hai fatta grossa già prima di entrare. Al telefono mi hai detto che non mi avresti mai nominata e l’hai fatto alla prima occasione”.

