Sangiovanni è il cantante più in vista dell’edizione di ‘Amici 20’. Come era facilmente prevedibile, è riuscito a conquistare la finalissima del talent show di Maria De Filippi ed è uno tra i favoriti alla vittoria. La sua storia d’amore nata nella scuola con Giulia Stabile ha poi emozionato davvero tutti, infatti si sono create delle vere e proprie fanpage. Nelle ultime ore il giovane ha pubblicato un bellissimo post con una dedica davvero emozionante. E tutti si sono decisamente sciolti.

Questo il suo commento quando ha saputo di essere in finale: “Arrivare a questa finale per me non significa solo essere in finale in un programma televisivo, ma significa aver trovato il mio posto nel mondo. Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta e qui per la prima volta mi sono sentito compreso. Devo ringraziare tutti voi, davvero”. Ed effettivamente il suo percorso all’interno della scuola non ha fatto altro che essere una strada coerente con le sue esperienze di vita personali.















Sangiovanni ha voluto fare una dedica strappalacrime per il suo album, ma a sorpresa non ha fatto cenno alla sua dolce metà. Nella didascalia ha parlato così del suo lavoro: “Ultima settimana prima della finale di Amici, grazie per tutto il supporto che state dando alla mia musica. Il cd autografato + bandana e il cd + maglietta sono sold out, ma torneranno disponibili. Trovate ancora il cd standard e il cd autografato, queste due versioni potete acquistarle utilizzando 18 app”, ha concluso l’artista.















Ma il messaggio di dedica è stato quello che ha sorpreso proprio tutti: “A Maria De Filippi e tutto lo staff di Amici. A tutti i produttori che hanno collaborato a questo progetto. A Sugar Music, Nueve e Francesca”. E i fan hanno commentato: “Sei bravissimo e bellissimo”, “Meriti tutto”, “Per la finale voglio vederti che con tutta la forza sollevi quella coppa”, “Sei il numero uno”. E ancora: “Aspettiamo che tu possa alzare quella coppa”, “Hai proprio un bel faccino e sei di una bravura incredibile, complimenti”.









Rudy Zerbi ha postato nelle scorse ore delle foto inedite su Deddy e Sangiovanni. L’insegnante di canto ha immortalato Deddy e Sangiovanni in un momento tenerissimo. “Foto rubatissime”, scrive Rudy su Instagram, dove posta due scatti inediti dei due allievi che “si supportano e si vogliono bene… Amici veri!”. Quasi ininfluente aggiungere che quelle immagini sono state apprezzate praticamente da tutti.

