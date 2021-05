Amadeus è uno dei grandi protagonisti della Rai. Da ormai tanti anni è in grado di ottenere ascolti a dismisura grazie ai ‘Soliti Ignoti’, ma inevitabilmente le due conduzioni del Festival di Sanremo gli hanno permesso di raggiungere definitivamente l’apice della sua carriera. La tv pubblica crede fortemente nelle sue doti professionali e lo vorrebbe anche per la prossima edizione della kermesse musicale più famosa in Italia. Al momento lui avrebbe risposto di no, ma tutto è ancora possibile fino al 2022.

Nella puntata del 9 maggio dei ‘Soliti Ignoti’ Francesco Paolantoni aveva come identità “Stappa le bottiglie con la sciabola”. Un indizio che la concorrente, Marisa Laurito, ha indovinato in fretta. Eppure non sono mancati i colpi di scena: quando per Paolantoni è giunto il momento di dimostrare la sua abilità, la bottiglia di champagne gli è scoppiata tra le mani ferendolo ad un dito della mano sinistra. “Non fatelo a casa! Vatti a disinfettare il dito”, ha esordito il conduttore alquanto preoccupato.















A breve arriverà la pausa estiva per la maggioranza dei programmi televisivi. Ma si sta già lavorando al domani, il che significa programmare in anticipo la stagione autunnale. E proprio per Amadeus è in arrivo una notizia bellissima, che farà felice anche il suo pubblico. A riferire tutto ci ha pensato il ben informato sito ‘TvBlog’, che ha annunciato una grossa novità per il presentatore. Una nuova trasmissione è pronta per essere affidata ad Amedeo Sebastiani, entusiasta di questo progetto.















Amadeus dovrebbe essere al timone di un nuovo show, che si intitola ‘Figli delle stelle’, a partire dal prossimo mese di settembre. Quest’ultimo si terrà in prima serata e si occuperà di musica, infatti saranno protagonisti i brani musicali degli anni Sessanta, Settanta ed Ottanta. Al momento non è dato sapere quale sia la data esatta, indicata per il suo inizio. Non dovrebbe comunque avere una lunga durata, infatti si vocifera che ci saranno due appuntamenti. Non resta che aspettare ulteriori dettagli.









In un’altra puntata dei ‘Soliti Ignoti’ Amadeus aveva leggermente perso la pazienza con l’artista Donatella Rettore. Le stava spiegando il lavoro di chi realizza marmo finto. L’indizio parlava chiaro ma Donatella Rettore aveva confermato istintivamente. A quel punto, il conduttore aveva ripreso in maniera bonaria la cantante: “Ma non mi fai neanche finire di parlare. Ormai hai confermato e non puoi più cambiare idea”.

“Questo è per voi”. Barbara D’Urso incontenibile, è decisa a togliersi fino all’ultimo sassolino dopo quello che ha sentito