Serena Marchese fuori da Amici 20 a un soffio dalla finale. Insieme a Tancredi, la ballerina e allieva di Alessandra Celentano è stata l’eliminata della penultima puntata del Serale e dunque non è riuscita a superare questo ultimo step che le avrebbe dato la possibilità di battersi per la vittoria.

Della bravissima Serena si era molto parlato nei giorni precedenti alla semifinale per via di un suo ipotetico avvicinamento ad Aka7even che, archiviata la storia d’amore con Martina Miliddi, con lei ha stretto un feeling speciale. Al punto da spingere il fratello della ballerina a pubblicare su Instagram uno scatto immaginando per loro un futuro d’amore: “Serena che vuole Aka in finale e Aka che vuole serena, ti ci vedo come cognato!”, aveva scherzato con tanto di cuoricini ma lanciando allo stesso tempo l’indiscrezione.















Serena Marchese eliminata da Amici 20: chi è il fidanzato Alessio

Tutto era nato quando il cantante e la ballerina si erano trovati soli in casetta a parlare del loro futuro, dei loro sogni e delle speranze sulla vita dopo il talent. Aka aveva inserito Serena tra i 4 che secondo lui avrebbero meritato la finale e Serena aveva fatto lo stesso. Da qui il post del fratello di lei e le voci di un loro riavvicinamento.















Voci che però sono svanite con la foto postata dal fidanzato della ballerina dopo la sua eliminazione da Amici: “Sono emozioni che a parole non si possono descrivere. So soltanto che ti amo tantissimo e che spero che la vita ti inizi a dare ciò che meriti”, ha scritto Alessio a corredo del romantico scatto di coppia che fa intendere come tutto proceda a gonfie vele tra loro.









Si chiama Alessio Baglieri è il fidanzato di Serena Marchese. Originario di Siracusa, ha 21 e frequenta l’istituto alberghiero. Stando agli indizi dei loro profili Instagram, la loro storia d’amore dura da circa 3 anni, visto che i primi teneri scatti insieme arrivano nell’estate del 2018. Da quel momento sono molto affiatati e a quanto pare l’esperienza nella scuola di Amici non ha per nulla scalfito il loro amore.

“Non ci credo!”. Serena Marchese, dopo Amici il colpo di scena: è successo tutto dopo l’eliminazione