Nervi a fior di pelle all’Isola dei Famosi. Nella puntata di venerdì 7 maggio non c’è stata soltanto la violazione del regolamento da parte di Roberto Ciufoli. Una violazione che, per inciso, è costata una punizione dura per gli Arrivisti, la perdita di una razione di riso, e conseguente clima teso. Ma i momenti di tensione non sono mancati. In particolare tra due naufraghi, subito dopo la diretta, è scoppiata un’accesa lite.

Le immagini mostrate nel daytime di lunedì 10 maggio parlano chiaro. Il pomo della discordia sono state, che ve lo diciamo a fare, le nomination. Soprattutto sono state le motivazioni di una nomination a mandare su tutte le furie Andrea Cerioli. L’ex letterina di Passaparola Francesca Lodo ha nominato Andrea, ma quello che proprio non è andato giù al modello è stata la spiegazione che la vip ha dato della sua scelta.















“Mi spieghi cosa vuoi da me? Cioè hai preso questa cosa per darmi contro?”. A pronunciare queste parole è Francesca Lodo che è stata fortemente criticata da Andrea Cerioli per la nomination ricevuta. “Sono assolutamente convinto che mi abbia nominato con una scusa” ha spiegato innervosito l’ex tronista. Che poi ha aggiunto: “Avevi mille motivi, perché dici che ti metto in un angolo…”.















In realtà Francesca Lodo sostiene di aver nominato Andrea Cerioli per il suo continuo lamentarsi di avere fame. “Io non ho altre motivazioni”. Una spiegazione che non ha per nulla convinto Andrea: “Lei è una grandissima paracula. Ha trovato questa scusa per il fatto che dico che ho fame. Penso che la sua nomination sia stata, oltre che cattiva, piuttosto stupida e banale”. “Non ti piace discutere – le accuse lanciate a Francesca – ti piace stare nell’ombra. E speri sempre di non finire in nomination mai una volta. Questa sei te”. E la Lodo gli urla contro: “Non è così! Sei ridicolo e poco rispettoso”.









Poco dopo la stessa Francesca Lodo ha ammesso: “Le parole di Andrea mi hanno fatto male. Per lui, forse, posso essere rimasta nell’ombra, per lui. Ma io questi giorni li ho vissuti appieno”. Dopo la discussione Francesca ha lasciato il gruppo, colpita dalle accuse dell’influencer. E, allontanatasi da tutti, si è lasciata andare ad un pianto liberatorio. Una lite davvero inattesa che lascerà degli strascichi, potete starne certi.

