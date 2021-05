Puntata ricca di colpi di scena quella di venerdì 7 maggio. All’Isola dei Famosi la squadra dei Primitivi si è aggiudicata una prova che vedeva scontrarsi Francesca, Miryea e Valentina da un lato e Matteo, Roberto e Isolde dall’altro. E così i vincitori hanno potuto godere dell’agognata ricompensa, ovvero una festa a base di sangria e stuzzichini. Dall’altra parte l’amarezza e la delusione degli Arrivisti.

E poi il gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Proprio mentre i Primitivi si divertivano, mangiando e ballando, gli Arrivisti sarebbero dovuti restare buoni, buoni a guardare. Roberto Ciufoli, però, evidentemente affamato e ingolosito da tanta bontà, non ci ha pensato su due volte e, nel buio della notte, si è impossessato di un po’ di cibo. Naturalmente l’episodio non è passato inosservato.















Forse pensando di non essere visto nel buio, Roberto Ciufoli ha infranto il regolamento. L’attore è entrato nella playa dei Primitivi e ha sottratto della frutta. Successivamente agli Arrivisti è stato chiesto di scegliere un naufrago avversario da far entrare nel proprio gruppo. Ma è arrivata la comunicazione, una pergamena, che ha ‘smascherato’ Roberto, colpevole di aver violato le regole.















Per tutta risposta Roberto Ciufoli non ha negato nulla, anzi ha candidamente ammesso: “Mi sono allungato a prendere un fruttino di notte”. La confessione, tuttavia, non è servita per evitare la punizione che ha colpito tutto il gruppo degli Arrivisti. A questi ultimi è stata infatti tolta la razione di riso. Considerando il problema della fame sull’Isola il ‘pegno’ da pagare per l’infrazione di Roberto è stato senza dubbio importante.









E infatti Isolde Kostner ha reagito malamente: “Certo che il cibo è già poco così. Se per una sciocchezza del genere ce ne facciamo ancora togliere, certo che fa male e fa arrabbiare”. Poi è arrivato il momento di scegliere il ‘prigioniero’ e la scelta è ricaduta su Valentina. Tuttavia il comportamento inatteso di Roberto Ciufoli ha contribuito a creare un’atmosfera non proprio piacevole. E ogni strategia, di fronte a una punizione così severa, è andata a farsi benedire…

