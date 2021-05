Ieri a Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha affrontato il caso Denise Pipitone. “Credo che questa riapertura delle indagini, con un sopralluogo effettuato a distanza di quasi vent’anni nella casa dove aveva abitato Anna Corona, sia stato fatto ad uso mediatico”. E ancora: “Cosa vuoi trovare dopo vent’anni? All’inizio è stata fatta una grande confusione. Nei giorni immediatamente successivi, indagavano polizia, carabinieri, finanza, vigili urbani e questo sicuramente ha danneggiato”.

“La tesi della Procura è sempre stata che la bimba fosse stata presa da Jessica. A Mazara del Vallo nessuno parlava. Una bambina, portata via alle 12. Qualcuno ha visto sicuramente”, ha detto l’ex procuratore. A Domenica Live anche la testimonianza di Michele Vitiello, perito fonico forense che ha parlato della telefonata in casa di Anna Corona, in cui si sente la voce di una bimba che dice ”Pronto” e subito zittita dall’ex moglie di Piero Pulizzi.















Secondo l’esperto è possibile che la voce di quella bimba sia la voce di Denise: “Le probabilità ci sono e sono molto alte”, ha rivelato invitando anche gli inquirenti ad approfondire. Una puntata ricca di spunti ma che non è servita a Barbara D’Urso per vincere la gara degli ascolti. Su Rai1 Domenica In e Mara Venieri hanno intrattenuto 2.871.000 spettatori pari ad uno share del 19.2%, nella prima parte, e 2.262.000 spettatori pari ad uno share del 16.2%, nella seconda parte in onda dalle 15.02 alle 17.01.















Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 1.699.000 spettatori pari al 13.9%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.336.000 spettatori con il 15.1%. Beautiful ha raccolto 1.955.000 spettatori (12.9%). A seguire Il Segreto ha appassionato 1.552.000 spettatori con il 10.4%. Domenica Live, diretto competitor di Mara Venier, ha appassionato 1.445.000 spettatori (10.2%), nella prima parte Attualità dalle 14.37 alle 17, 2.015.000 spettatori.









Critiche erano piovute su Barbara D’Urso che però ha risposto per le rime “Dove l’ignoranza tace la verità fa rumore e voi ieri avere fatto molto rumore”. E ancora: “Ieri abbiamo fatto il 18% di share, circa 2 milioni di voi hanno guardato Domenica Live, nonostante il sole, nonostante la Formula 1 voi ci siete sempre”, ha aggiunto Barbara D’Urso mostrando il disappunto per chi parla di un programma ormai morto, “Questo per dirvi che Domenica Live è un programma vivo e vegeto, così come lo è Pomeriggio Cinque”.

