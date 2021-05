A Uomini e Donne è il momento della scelta per Samantha Curcio. Una scelta inaspettata con tanto di standing ovation finale: è Alessio l’uomo con lui la tronista vuole proseguire la sua avventura al di fuori del dating show di Maria De Filippi. Rispetto al solito, Samantha ha fatto entrare per primo proprio Alessio Ceniccola e in seguito l’altro corteggiatore ha cui ha detto no.

Samantha ha ammesso che per lei è molto difficile e che ha sempre avuto dubbi sul suo carattere, ma poi ha capito che è “un ragazzo dignitoso” e sa “crescere senza perdere il romanticismo”. “Sei il primo uomo che mi ha fatto sentire bella – ha continuato -, una principessa, che mi ha fatto sognare la favola che cercavo, il primo cui penso quando mi sveglio, quando parlo con le mie amiche”.















Nel frattempo su WittyTv è stato pubblicato il primo video dei due dopo la scelta. Alessio e Samantha si sono abbracciati e tenuti stretti, la tronista ha detto di essere dispiaciuta solo di una cosa: non essere riuscita a dire davvero tutto nella scelta in studio. “Ho avuto paura in queste settimane e anche durante la scelta. Parlava, parlava, parlava e pensavo stesse andando in un’altra direzione. Sì ho avuto paura, tanta, di non portarla via con me. Spero che duri per sempre, perché ho trovato una donna. Quella che volevo”.















Samantha è felicissima insieme ad Alessio e ha già le idee chiare su come sarà il loro rapporto: “Non ho mai avuto paura che lui potesse dirmi di no. Tranne quando abbiamo litigato la prima volta, lì l’ho visto nero. Io e lui possiamo dire e fare qualsiasi cosa, abbiamo una complicità così forte. Ci capiamo con uno sguardo. Immaginando un rapporto con lui vedo una cosa bilanciata, una storia matura”. Samantha Curcio ancora non ha commentato la sua scelta attraverso i suoi profili social. Non ha fatto lo stesso Alessio che ha pubblicato una Instagram Stories in cui abbraccia e bacia la sua Samantha Curcio. Insieme stappano anche una bottiglia.









I due sorridono e sono felici. Non hanno detto nulla, in sottofondo c’era invece la canzone della loro scelta: Tutta la notte di Sangiovanni, in corsa per la vittoria ad Amici 2021. Infine Samantha ha ringraziato Maria De Filippi e ha fatto riferimento alle tante critiche ricevute: “Hai costruito la tua carriera regalando la felicità. Sei un distributore di felicità. So che hai voluto lanciare un messaggio portandomi qui. Non so se sono sempre stata all’altezza del ruolo. Ogni donna ha dei complessi, anche la più bella. Ho ricevuto tante critiche. Ho letto commenti come “porchetta con gli occhi azzurri”. A me ha fatto sorridere, ma c’è chi ci sta male davvero. Se ci sono riuscita io ci può riuscire chiunque”.

Primo figlio in arrivo per la coppia vip: “Non vediamo l’ora di conoscerti”