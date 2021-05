Anche questa stagione di Uomini e Donne si avvia alle battute finali. Sappiamo che a fine mese il dating show di Maria De Filippi chiuderà i battenti. L’ultima puntata è infatti prevista per venerdì 28 maggio 2021, poi spazio alla consueta pausa estiva con appuntamento per la prossima stagione tv a settembre. Quest’anno il trono classico si è unito all’over e in studio sono stati presenti tronisti accanto a dame e cavalieri.

E tra gli ultimi Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone hanno già scelto. La puntata della scelta di Samantha è andata in onda il 10 maggio. Scelta diversa dal solito la sua, che ha voluto far entrare per primo il corteggiatore che le ha poi detto sì. Solo dopo, dunque, la tronista ha parlato con Bohdan, rifiutandolo davanti a Alessio Cennicola.















Anche Massimiliano, come si è appreso dagli spoiler, ha registrato la puntata della sua scelta. Nella registrazione ha deciso di dichiararsi a Vanessa e lei pare gli abbia detto di sì: "Ebbene sì nella registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri sabato 9 maggio Massimiliano Mollicone ha deciso di fare la sua scelta senza preannunciare nulla nei giorni precedenti. Chi ha scelto? Vanessa Spoto". E Giacomo Czerny? Anche lui è vicinissimo alla scelta.















È rimasto con due corteggiatrici, Carolina Ronca e Martina Grado, con cui ha vissuto due ultime esterne molto forti, Carolina gli ha dichiarato il suo amore, mentre Martina gli ha consegnato le sue chiavi di casa. E lui ha preso una decisone importante: vuole una giornata intera con loro prima della scelta, che sarà registrata nei prossimi 7 giorni. La puntata inizia con l'esterna di Carolina, candele accese a forma di cuore e loro al centro con una coperta, riporta Il Vicolo delle News che aggiunge che "sono molto vicini, lei gli ribadisce di provare amore per lui, è forse quasi pronta anche a un no dicendogli che con lui ha imparato ad amare senza essere contraccambiata, senza sentirsi dire le stesse parole dall'altro, prima aveva paura di ciò ora l'ha vinta".









“Con Martina vediamo la sua ombra dietro una parete illuminata da dietro, lui davanti e parte un video dove lei gli dice che è presa da lui e vuole viverlo fuori e gli dà le sue chiavi di casa a significare che gli sta dando le chiavi del suo cuore. Il gesto è forte e importante e gli fa sentire la canzone di Mengoni Venere e Marte. Si abbracciano, sono vicini e lui gli dice che ha imparato tanto da questa esperienza e anche da lei”. In studio Giacomo dice di essere ancora a un punto critico, “pertanto decide di trascorrere una giornata intera con entrambe prima di scegliere perché ha bisogno di viverle ancora un po’. Quindi la prossima settimana ci sarà la sua scelta”.

