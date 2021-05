Essere eliminati a pochi centimetri dal traguardo finale non è il massimo. Per Serena Marchese la partecipazione ad Amici ha significato molte cose: soddisfazioni, sacrifici, conoscere un mondo nuovo, ma poi, sul più bello, è arrivata l’eliminazione. La ballerina è stata, infatti, una delle ultime ad essere escluse dalla finale insieme a Tancredi. Non solo, Serena ha avuto anche un momento di grande difficoltà poco prima di lasciare il programma di Maria De Filippi.

Il diverbio avuto con Aka7even, con quest’ultimo che ha rivolto degli improperi alla 20enne siciliana, ha preceduto di poco la semifinale in cui è arrivata l’eliminazione. Ce ne sarebbe abbastanza per trasformare in negativo questa bella esperienza televisiva e formativa. Ma, come già avvenuto anche per altri allievi di Amici 20, anche per Serena è arrivata nelle ultimissime ore una piacevolissima sorpresa.















Va detto, intanto, che Serena Marchese ha vissuto da protagonista questa edizione del talent show di Mediaset. Tutti si sono resi conto del suo talento e della sua grinta e, se più di qualcuno ha storto la bocca di fronte alla sua eliminazione, una magnifica notizia ha fatto tornare il sorriso alla ballerina. Nel daytime di lunedì 10 maggio Serena è stata chiamata in sala prove. Qui è avvenuto l’incontro con l’insegnante Alessandra Celentano, ma soprattutto con un’altra persona, del tutto inattesa.















Alessandra si è presentata al fianco di Valerio Longo, vicedirettore artistico e coreografo del Balletto di Roma. E il danzatore, dopo aver rivolto i complimenti a Serena Marchese, le ha fatto una proposta che non si può rifiutare. Longo ha infatti chiesto alla ballerina se era interessata a lavorare nella sua compagnia dal primo giugno. D’altra parte, come riconosciuto anche dalla sua insegnante, l’esperienza da Amici ha fatto crescere moltissimo Serena, sia dal punto di vista professionale che personale.









“Tu sei nata per ballare, Serena – le parole di Alessandra Celentano – Sai quante ragazze vorrebbero avere le tue doti? Hai carattere, hai personalità, si tratta solo di essere un po’ più convinta”. E la proposta di lavoro arrivata con Valerio Longo e il Balletto di Roma è la sfida giusta al momento giusto. Tra poche settimane partirà una tournée affascinante e impegnativa e Serena Marchese farà parte di questo spettacolo “importante”. Che ne pensate? Non è proprio quello che si meritava?

