“Al posto di Maria De Filippi”. Mediaset ha scelto: succede dopo la finale di Amici 20

Si avvicina a grandi passi la finale di Amici: sabato 15 maggio Aka7even, Deddy, Sangiovanni e i ballerini Giulia Stabile e Alessandro Cavallo si sfidano per il successo nel talent show di Maria De Filippi. Tra i favoriti c’è Sangiovanni, i bookmaker scommettono su di lui. Durante la finale, sono diversi i premi che verranno assegnati ai ragazzi: quello per il vincitore assoluto e quello per la categoria ballo, il Premio della Critica e il Premio TIM, che dovrebbe aver vinto Giulia, visto che è sempre stata la preferita dal pubblico.

L’ultima puntata è stata ricca di colpi di scena: infatti ci sono state a sorpresa due eliminazioni. Dei sette semifinalisti, solo 5 sono approdati alla finale di Amici 20. Proprio Serena è stata la prima eliminata, poi è toccato a Tancredi, uno dei grandi favoriti della vigilia. Il primo con cui Maria ha parlato è stato Tancredi che ha ringraziato la conduttrice e per lei ha avuto parole di stima, così come per i suoi compagni.















E già si parla della programmazione del sabato su Canale 5 in sostituzione di Maria De Filippi. Come scrive Davide Maggio, sabato 22 maggio al posto di Amici verrà riproposta la replica del concerto di Al Bano e Romina ’55 passi nel Sole’, già andato in onda più volte in passato. Si tratta dello show in cui Al Bano celebra i 55 anni di carriera musicale: un maxi concerto evento in cui Al Bano è accompagnato da una schiera interminabile di ospiti a partire da Romina Power e da loro figlia Cristel Carrisi, ma anche Yari e Romina Jr. Un appuntamento imperdibile (una produzione Endemol Shine Italy), per ripercorrere la grande avventura che ha portato il cantante da un piccolo paese del Sud Italia a diventare una delle voci più popolari della musica italiana.















“Sarà una festa con la mia famiglia, gli amici e i colleghi più cari e qualche sorpresa. L’idea è quella di rivivere l’avventura di un ragazzo di 75 anni che è orgoglioso di quello che ha fatto, ma ha ancora molti progetti da realizzare. Perché questo è soltanto l’inizio…” ha racconta Al Bano a Tv Sorrisi e Canzoni.









Con il concerto di Al Bano Mediaset sfida la Rai che trasmette l’Eurovision Song Contest. L’Italia sarà rappresentata dai Maneskin, i vincitori di Sanremo. L’avevano già confermato in una live su Instagram poco dopo la vittoria, ma l’ufficialità è arrivata il giorno dopo il successo al Festival. In quanto membro dei Big 5, l’Italia è già qualificata alla finale insieme a Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e i padroni di casa, i Paesi Bassi.

