Grande sorpresa e scalpore nello studio di Uomini e Donne. Durante la registrazione di domenica 9 maggio il tronista Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta. Il fatto è che la cosa non era per niente prevista e ha lasciato tutti di stucco. Ricordate? Il protagonista di UeD era finito al centro delle attenzioni di Deianira Marzano per il suo presunto passato da attore.

Così la sua partecipazione nel dating show di Maria De Filippi sarebbe solo una strategia per aumentare la propria popolarità. Perfino una sua compagna di classe aveva dichiarato: “Sta uscendo il suo vero io ma comunque sanno tutti che voleva e vuole diventare famoso, però lo facesse senza prendere per il c**o le persone”.















Ora Massimiliano Mollicone torna a far discutere. Nell’ultima puntata di Uomini e Donne il tronista ha deciso di continuare a frequentare lontano dalle telecamere Vanessa Spoto. Dunque niente da fare per Eugenia Rigotti nonostante ci fosse stato del tenero e perfino un bacio tra i due.















Massimiliano Mollicone ha scelto: vuole conoscere meglio Vanessa Spoto, una delle sue prime corteggiatrici. Vanessa è riuscita a conquistare Massimiliano per il suo carattere forte e deciso. Tutto l’opposto di Eugenia, più introversa e timida che pure, con i suoi modi gentili, sembrava aver fatto vacillare il tronista di UeD.









Probabilmente la decisione di Massimiliano Mollicone è legata a quanto avvenuto nelle ultime ore. Dopo che Vanessa Spoto aveva lasciato lo studio molto arrabbiata, il tronista deve essersi sentito alle strette e così ha anticipato ogni possibile mossa della corteggiatrice. Dopo Samantha Curcio, insomma, è toccato a Massimiliano. Ora manca soltanto Giacomo Czerny.

