“Ma proprio a me?!”. I soliti ignoti, grande delusione per Marisa Laurito. Amedeus incredulo: cosa è successo

Concorrente-detective nella puntata de i Soliti Ignoti dell’ 8 maggio 2021 è Marisa Laurito. La grande showgirl però non è riuscita ad aggiudicarsi i 30.000€ in palio, che in caso di vittoria avrebbe devoluto al Centro Astalli che aiuta i rifugiati. Scoprendo che il parente misterioso era il papà dell’ignoto numero 1 e non del numero 4, Marisa Laurito non ha nascosto la sua delusione esclamando: “Nooo! Proprio a me doveva andare così”.

Marisa Laurito poi ha detto: “Una fatica pazzesca per nulla!”, ha aggiunto subito dopo scherzosamente, sottolineando: “Non si somigliano per niente! Neanche le orecchie hanno uguali”. Sentendo ciò il padrone di casa Amadeus è scoppiato a ridere. Quella dell’8 maggio è stata una puntata particolare di Soliti Ignoti-Il ritorno: Amadeus e la sua ospite Marisa Laurito sono stati in video, infatti, quasi fino alle 22.00, poiché Rai1 ha programmato mezz’ora più tardi rispetto al consueto orario di inizio della prima serata il film L’oro di Scampia, con protagonista Beppe Fiorello.















Non solo Marisa Laurito, perché ai Soliti Ignoti Amadeus ha ospitato anche Francesco Paolantoni, la cui identità era “Stappa bottiglie con la sciabola”. E proprio dimostrando la sua abilità l’attore napoletano si è ferito ad un dito poiché la bottiglia di champagne che ha stappato è scoppiata… Fenomeno!















Altra grande puntata quella con il concorrente-detective Marco Masini, che ha giocato per devolvere il montepremi in beneficenza. Il cantante italiano, che nella sua lunga carriera ha riscosso grande successo con i brani ”Vaffan***”, ”T’innamorerai” e ”Bella stronza”, e dopo anni di oblio è tornato sulla scena musicale grazie a Sanremo, con la sua indagine è arrivato a racimolare 36mila euro.









Tra i tanti tweet, molti infatti hanno commentato mettendo in evidenza una straordinaria somiglianza tra l’ignota 26enne con una attrice. “Ma è la sorella di Penelope Cruz, bellissima”, si legge su Twitter, “È identica a Penelope Cruz”. E ancora: “È identica! Se non è parente di nessuno, la adotto io”, ha scritto ironicamente un telespettatore. E alla fine 18mila euro è riuscito a donarli Masini.

