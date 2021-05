Mara Venier è pronta per condurre un nuovo appuntamento di ‘Domenica In’. Il pubblico non aspetta altro che vederla all’opera domenica 9 maggio su Rai 1 e, stando a quello che è stato annunciato in queste ore, la puntata sarà decisamente scoppiettante e interessante. Infatti, sono stati svelati i nomi degli ospiti che saranno con lei in studio. Tra questi, c’è un nome molto importante che sta facendo stropicciare gli occhi ai telespettatori. Ed è già partito il conto alla rovescia per poterla ammirare.

A rivelare tutti i nomi ci ha pensato ‘TvBlog’. Indubbiamente il parterre nel complesso sarà d’eccezione, ma è su un’ospite in particolare che si sono scatenati i festeggiamenti. Ci saranno momenti anche molto commoventi, infatti avrà anche i genitori di Marco Vannini, Marina e Valerio, i quali hanno tirato un sospiro di sollievo e hanno annunciato di aver avuto giustizia per la morte del figlio, avvenuta nel 2015 a casa della fidanzata del giovane. Ad essere stata condannata è stata la famiglia Ciontoli.















Poi ci saranno come ospiti anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, e Francesco Le Foche, che ricopre il ruolo di immunologo al Policlinico Umberto I della capitale Roma. Mara Venier dialogherà anche con la giornalista Giovanna Botteri, l’attore Kabir Bedi e Mariastella Gelmini, ministro agli Affari regionali. E ci sarà anche la collega Selvaggia Lucarelli. Manca però il nome di un’ospite clamoroso, che sicuramente permetterà di alzare il numero degli ascolti. Vediamo di chi stiamo parlando.















Per quanto riguarda la parte musicale, entrerà in scena anche Arisa, ma è soprattutto la presenza di una grandissima attrice ad aver emozionato il pubblico. Si avrà in studio Vanessa Incontrada, la quale parlerà dell’imminente uscita del suo nuovo film ‘Ostaggi’, prevista per il prossimo 15 maggio. L’attrice e conduttrice, classe 1978, è stata protagonista nel 2020 con la pellicola ‘Come una madre’. Nel 2019 aveva recitato ne ‘L’amore, il Sole e le altre stelle’. L’anno scorso è stata anche giudice di ‘Amici’.









Inoltre, qualche giorno fa la Incontrada ha pubblicato una foto con un ciak, scrivendo: “Piacere Fosca, io sono Vanessa…piacere Vanessa, io sono Fosca”. Infatti la bellissima rossa sarà protagonista di una nuova serie televisiva, “Fosca Innocenti“, che verrà trasmessa su Canale 5. Il genere è un mix tra il realismo poliziesco e la leggerezza della commedia sentimentale.

