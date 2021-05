Tina Cipollari è una delle grandi protagoniste di ‘Uomini e Donne’. La vulcanica opinionista è stata a lungo assente in studio e si erano sparse tantissime voci su di lei. Poi è emersa una prima verità, ovvero che la donna aveva deciso di trasferirsi in un’altra città, ovvero Torino. In un primo momento in pochi ci avevano creduto, anche perché è la città della dama Gemma Galgani. Si presumeva che si trattasse di uno scherzo fatto alla piemontese, invece ora stanno emergendo altri retroscena.

Ed è stato l’ex fiamma di Gemma, Giorgio Manetti, a spiegare i motivi di questa scelta. Intanto, nella scorsa puntata del dating show di Canale 5 lei ha ‘distrutto’ Riccardo Guarnieri: “Maleducato e cafone! Non sei portato per una relazione. Mille difetti e forse un solo pregio”. Dopo essere rientrato in studio, il cavaliere è tornato sui suoi passi più combattivo che mai e si è rivolto in modo durissimo nei confronti della sua fidanzata Roberta Di Padua. Ma torniamo alla notizia bomba delle ultime ore.















La notizia del trasferimento di Tina Cipollari sarebbe assolutamente vera e alla base di questa scelta ci sarebbero aspetti prettamente privati. Infatti, nonostante siano stati in crisi nel recente passato, la vamp e il suo compagno Vincenzo Ferrara stanno facendo sul serio. L’anno prossimo dovrebbero unirsi in matrimonio e lui ha inoltre ottenuto un traguardo molto importante. La decisione di Tina sarebbe scaturita proprio dalla novità riguardante la sua dolce metà. Vediamo di che si tratta.















A quanto pare Vincenzo avrebbe deciso di aprire un ristorante a Torino. A svelare tutto è stato Manetti al settimanale ‘NuovoTv’: “Tina a Torino proprio non riesco a vedercela, ma se è vero che Vincenzo ha scelto di aprire un nuovo ristorante in città, sono contento per loro. Se lei ha preso questa decisione io sono con lei”. Da parte dei diretti interessati tutto tace al momento, ma probabilmente nei prossimi giorni usciranno allo scoperto. Se confermato, sarebbe una news davvero sensazionale e inattesa.









Nei giorni scorsi Giorgio Manetti ha presentato ai suoi follower di Instagram il suo nuovo brand di moda: “Da stasera sarò io a fare un regalo a voi. Vi porterò un’emozione, come promesso, senza alcun costo. Amici carissimi, abbiamo ricevuto già tantissime richieste e le stiamo elaborando per farvi arrivare l’emozione mia e di Giorgio Linea. Continuate a visitare il link in Bio, riempite il form ed attendete la mail di conferma”.

“Ho preso una sbandata a UeD”. Gianni Sperti, confessione e inaspettato colpo di scena