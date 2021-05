“Che cambiamento!”. Sorpresa all’Isola, Elettra Lamborghini completamente diversa. Ma nasconde un segreto

Elettra Lamborghini, sorpresa per i fan. L’Isola dei Famosi arriva alla sua 15esima puntata, e l’opinionista non poteva che stupire tutti. In piena linea con lo stile ‘Lamborghini’, la ricca ereditiera dal carattere speziato è entrata in studio con una nuova acconciatura. Ma la seduta di bellezza è stata seguita anche sui social, dove Elettra ha ben pensato di fornire qualche anticipazione.

Abito che certamente non passa inosservato e make-up unico e 0riginale: Elettra Lamborghini continua a essere un’icona di stile per tutte quelle ragazze e donne che decidono di apparire stravaganti ma con eleganza. Il nuovo hair look della Lamborghini non poteva che seguire la moda del momento ma con ‘qualcosa’ in più che riuscisse a renderla inimitabile.















Abitino super sexy e aderente rigorosamente fucsia come omaggio della bella stagione alle porte e una maxi frangetta che nasconde, però, un dettaglio segreto. Non è la prima volta che la ricca ereditiera e opinionista del reality riesce a stupire con un guardaroba impeccabile, ma questa volta con ogni probabilità Elettra ha decisamente fatto centro. Una sfilata di look griffati e abiti delle collezioni di grandi marchi della moda, e poi sempre ‘quel’ tocco in più.















Sbarazzina e sensuale, coloratissima e “fruttata”, ma non solo. Anche in tenuta più comoda ma super lusso in tutine aderenti ricoperti di mezze lune, come quella di Marine Serre. Per la 15esima puntata dell’Isola, Elettra ha scelto un mini tubino firmato Versace a giro manica con maxi bottoni dorati con il logo della Medusa e spille, simbolo iconico di Versace, tutto alla ‘modica’ cifra di 1150 euro.









Come se non bastasse, sandali minimal, modellino Harmony, color cipria di Giuseppe Zanotti dal valore pari a 750 euro. E ciliegina sulla torta: l’acconciatura. Non più il long bob ma una frangetta. Una scelta ben pensata, ma anche facilmente ‘rimediabile’. Si, perchè la maxi frangetta di Elettra è un fake. Sui social, per i più curiosi, svelare il piccolo segreto è un gioco da ragazzi. E anche per il trucco arcobaleno sugli occhi: boom di like per lei.

“Pronta: si comincia”. Benedetta Parodi, che bello: è lei stessa a dare la notizia che tutti aspettavano