Benedetta Parodi ama comunicare con tutti i suoi follower. Lo fa spesso attraverso il suo account Instagram in cui parla sia della sua vita privata che delle sue iniziative lavorative di frequente legate al mondo della cucina. Tantissimi gli scatti sul suo profilo Instagram che raccontano ricordi, ricette e momenti felici condivisi con le persone care. Qualche settimana fa ha postato una foto che la ritrae sorridente e abbracciata a sua mamma.

Infatti “Zia Bene” è felicissima perché la donna aveva da poco ricevuto anche la seconda dose del vaccino anti Covid. Ovviamente, si tratta di una notizia molto positiva perché, come sottolinea anche la giornalista, d’ora in poi potrà riabbracciarla. Tantissimi i commenti al post tra cui quello di Sandra Milo.















“Questa sì che è una gran bella notizia! La tua mamma è splendida! Ecco da chi hai preso” e della sorella Cristina Parodi: “Che belle che siete!!!”. Si tratta di una notizia positiva, anche perché una delle conseguenze della pandemia è proprio quella di star lontani dai propri cari e non poterli abbracciare. E nelle ultime ore Benedetta Parodi ha sfruttato le Instagram Stories per fare un annuncio che renderà felici i suoi tantissimi fan.















Si tratta di Bake Off Italia: le parole della Parodi hanno a che fare proprio con il famosissimo ed ambitissimo programma di Real Time dedicato agli aspiranti pasticceri. L’ultima edizione è stata vinta da Sara Moalli, giovane designer di Gallarate che ha scelto di fare della passione per la pasticceria la sua missione di vita. Ha realizzato una torta moderna con una base di sucrée alle nocciole, biscuit joconde alle nocciole, cremoso di mango e passion fruit e una vellutata di mango e pesca.









Nell’Instagram Stories, Benedetta Parodi scrive: “Si comincia a registrare”, segno che sono iniziate le prime registrazioni del programma che va in onda su Real Time e che mette a confronto gli aspiranti pasticceri. Sta per iniziare un nuovo viaggio sotto il tendone di Bake Off Italia. Benedetta Parodi non ha offerto ulteriori dettagli, ma di sicuro ricomincia l’avventura con il programma che appassiona tantissimi amanti della pasticceria. Nell’ultima edizione il programma è riuscito ad andare avanti nonostante l’emergenza Covid-19 e tutti gli accorgimenti che hanno visto mutare alcune peculiarità del tendone, pur lasciandone intatta la genuinità.

