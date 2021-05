Nella serata del 7 maggio è andata in onda una nuova puntata de ‘L’Isola dei Famosi’. Essendo finita ‘Felicissima Sera’ con Pio e Amedeo, l’appuntamento con il reality show di Ilary Blasi si è spostato al venerdì. Puntata piena di emozioni e colpi di scena. c’è stato in studio il grande ritorno di Paul Gascoigne, ma non solo. Si è verificato nuovamente un mancamento e a farne le spese è stato Andrea Cerioli. Prima della serata si era sentita male anche Angela Melillo, infatti la ballerina era stata trasportata in ospedale.

Iva Zanicchi ha dovuto lascia la puntata dell’Isola dei Famosi a metà serata. La cantante e opinionista di questa edizione dell’Isola dei Famosi ha spiegato di essere stata punta da una vespa e ha mostrato anche la mano gonfia. Poi c’è stata una sorpresa per Awed. Chiamato a raggiungere Playa Palapa, l’influencer ha ascoltato un messaggio della madre: “Ho smosso mari e monti per far arrivare il tuo amore da te”. L’amore è una succulenta parmigiana di melanzane.















In molti hanno notato in studio l’assenza di Cecilia Rodriguez. Nelle scorse puntate è stata sempre presente pronta a sostenere il suo fidanzato. I fan della coppia sono rimasti delusi dal forfait della sorella di Belen. Cecilia ha fatto sapere a tutti dove era attraverso le sue Instagram Stories: la modella argentina si trovava in hotel a Carrara, dove sta girando uno shooting fotografico per Hinnominate, la linea di abbiagliamento firmata con la sorella Belen e il fratello Jeremias.















Cecilia Rodriguez ha voluto ugualmente mostrare la sua vicinanza al fidanzato Ignazio. In una serie di stories su Instagram, la modella ha postato proprio la televisione sintonizzata sull’Isola dei Famosi. E, neanche a dirlo, inquadrato in quel momento c’era l’ex ciclista. Come a dire “lontani, ma vicini”. E in poco tempo le stories hanno fatto il boom di like.









Sulla partecipazione dell’ex ciclista nell’adventure di Canale 5, Cecilia inizialmente era contraria ma poi ha cambiato idea: Ha sempre detto che lo incuriosiva, ma non ha mai espresso tutta questa voglia, così sono partita subito all’attacco: “Ti ammazzo se fai un reality!”. Ma poi è venuta fuori la maturità. Ero seduta sul divano e mi sono detta: “Chi sono io per condizionare la persona che amo di più al mondo? È giovane, ha l’età giusta per farla e l’ho fatta anch’io”. Il giorno dopo gli ho detto: “Vai!”, l’ho incoraggiato”.

