Uno dei grandi protagonisti di ‘Uomini e Donne’ è senza ombra di dubbio Gianni Sperti. L’opinionista forma insieme a Tina Cipollari una coppia stabile ormai da tantissimi anni. Senza di loro il dating show di Maria De Filippi non sarebbe lo stesso. Se la vulcanica Tina è sempre stata comunque molto dura nei suoi modi di fare, lui era conosciuto per essere quello decisamente più pacato. Eppure nell’ultimo periodo ha perso la ragione soprattutto per alcuni atteggiamenti di un cavaliere.

Si è arrabbiato alcuni giorni fa con Biagio, in seguito ad alcune affermazioni di quest’ultimo sulla dama Sara. E gli ha detto: “Sara, questa è una scusa. Ma scusa Biagio, a questo punto significa che prima di trovare qualcuno te le devi fare tutte per bene?”. L’uomo ha comunque reagito, anche se senza successo, visto che Gianni è rimasto della stessa idea: “Non puoi far passare un messaggio che non è assolutamente vero”. E ora è uscita fuori una notizia clamorosa proprio sull’opinionista.















Prima di aver riferito questa bomba privata, vi riportiamo anche alcune sue pesanti considerazioni sui cavalieri del Trono Over. Ha rilasciato queste dichiarazioni durante la sua intervista a ‘Uomini e Donne Magazine’: “C’è una mancanza di volontà, non ho voglia di fare distinzioni di sesso, ma penso che siano soprattutto gli uomini ad avere paura di iniziare una relazione più seria. Forse non hanno voglia di rinunciare alla loro libertà e molto probabilmente alla popolarità che offre la trasmissione”.















Poi ha proseguito: “Secondo me cercano di rimanere il più a lungo possibile a Uomini e Donne”. Ma è stata un’altra l’affermazione più clamorosa di Gianni Sperti. Alcuni mesi fa ha avuto grosse difficoltà a resistere ad un forte interesse provato: “Mi sono preso una parvenza di sbandata”. Non ha voluto fornire ulteriori informazioni in merito, ma subito dopo è partito il cosiddetto tam tam mediatico alla ricerca del nome. E in tanti sono convinti che abbia avuto attrazione nei confronti di una dama.









Gianni Sperti avrebbe avuto “una sbandata” nei confronti di Roberta Di Padua, secondo la maggioranza degli utenti. Ma non sarebbe l’unica in lizza in questa lista di nomi, infatti al secondo posto ci sarebbe Isabella. Quest’ultima è molto apprezzata nel programma dall’opinionista ed è per questo motivo che è stato tirato fuori il suo nominativo. Vedremo se l’opinionista di ‘UeD’ vorrà sciogliere questo mistero in futuro.

