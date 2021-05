“Sostituito”. Brutto colpo per Alberto Angela, adesso è ufficiale. La decisione della Rai

Non brillano in termini di ascolti le nuove puntate di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, il programma condotto da Alberto Angela. Il primo appuntamento è stato trasmesso il 21 aprile scorso facendo registrare 3.388.000 spettatori pari al 14,96% di share, numeri che sono calati nella seconda puntata a 3.190.000 spettatori pari al 13,90%, mentre la terza puntata del 5 maggio 2021 2.883.000 spettatori pari al 12,90% di share.

Ascolti che la Rai non ritiene adatto ad un programma importante di divulgazione scientifica e per questo motivo ha deciso di non mandare in onda le prossime puntate e rimandarle a data da destinarsi. Come fa sapere TvBlog la puntata di mercoledì 12 maggio non andrà in onda, al suo posto verrà trasmessa la replica del film per la tv “Un diario del ’43” della serie Il commissario Montalbano.















La Rai con Montalbano va sempre sul sicuro. Infatti, nonostante le numerose repliche assicura ottimi ascolti in termini di share e pubblico. Per la precisione sarà trasmesso l’episodio un Diario del ’43. Questo, per la prima volta, è stato trasmesso nel 2019 in prima serata sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, ottenendo 10.150.000 spettatori, per uno share del 43,3%.















Come scrive TvBlog, i cambi di palinsesto si rendono necessari per tutelare una trasmissione come quella di Alberto Angela, ma anche per questioni di ottimizzazione delle risorse a disposizione delle reti, in un quadro, anche per la televisione pubblica, che tenga conto anche degli ascolti e della composizione del pubblico.









La Rai aveva scelto una puntata del Commissario Montalbano anche per contrastare l’incontro Manchester City- Psg in onda su Canale 5. In termini di ascolti ha fatto di più la replica dell’episodio L’Altro Capo del Filo, 4.172.000 telespettatori con il 17,75% di share, rispetto alla partita di Champions League seguita da 4.231.000 spettatori con il 16,3% di share. Per quanto riguarda Alberto Angela, restano congelate le altre due puntate rimaste. Resta da capire bene quando saranno nuovamente trasmesse, tenendo in considerazione sia la giusta collocazione che faccia bene alla trasmissione stessa che alla rete stessa.

