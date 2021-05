“Cosa ho trovato sul suo telefono”. Elisa Isoardi vuota il sacco su Matteo Salvini. Il motivo della rottura

Elisa Isoardi, i motivi della rottura con Matteo Salvini. Ormai non si parla d’altro che di lei e non solo in Italia. Elisa Isoardi ha sicuramente stupito tutti soprattutto per una sensualità e bellezza che poco prima della partecipazione all’Isola dei Famosi erano passate in secondo piano nella vita anche professionale della conduttrice. Una star a tutti gli effetti, ma nella vita sentimentale della Isoardi ancora un aspetto da chiarire ai fan: perché è finita con Matteo Salvini?

Tre anni di relazione e quella che per molti fan sembrava essere una certezza, quella delle nozze. Insieme dal 2015 al 2018, Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno poi raggiunto il capolinea, ma sempre con i presupposti di mantenere un rapporto civile nonostante la decisione di imboccare direzioni differenti. Dal quel lontano ‘addio’, in molti si sono sempre chiesti i motivi che hanno portato alla decisione drastica.















“Con Salvini siamo rimasti in buoni rapporti, quando capita ci si scambia un messaggio ma niente di più. Ho svoltato, e dopo i tre anni che mi sono serviti a metabolizzare l’addio, sto bene, mi sento pronta a un nuovo amore”, con queste parole Elisa Isoardi, reduce dal successo conseguito presso l’Isola come naufraga dal fisico “pazzesco”, ha chiarito un aspetto ancora irrisolto nel suo passato.















Ai microfoni di Verissimo, l’ospite ‘vip’ di Silvia Toffanin ha anche ammesso di aver vissuto un momento delicato dopo quella separazione: “Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.









Ma qualcosa a al proposito era stata già detta dalla conduttrice durante un’intervista rilasciata per Chi dove la Isoardi aveva ammesso a mente ancora ‘calda’: “La nostra storia d’amore si è chiusa già da tempo: la verità è che ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa. Qual è stato il motivo della nostra rottura? La lontananza, causata dai troppi impegni di entrambi”. Parole che poi hanno aggiunto carne al fuoco durante la chiacchierata per Un Giorno da Pecora su Rai Radio1: “Conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose”.

