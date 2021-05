Ultimo appuntamento della settimana con Barbara D’Urso. Nella giornata di venerdì 7 maggio è infatti andato in onda ‘Pomeriggio Cinque’ e la padrona di casa si è arrabbiata non poco per quello che è successo nei giorni scorsi. Ha voluto fare delle precisazioni, visto che a suo modo di dire alcune sue parole sono state decisamente cambiate o comunque interpretate in malo modo. Una polemica enorme è esplosa e quindi Carmelita ha voluto puntualizzare immediatamente tutto.

A proposito della conduttrice, nelle scorse ore ‘Novella 2000’ ha sostenuto che faccia coppia con Francesco Zangrillo, che sarebbe presissimo da lei. C’è chi dice abbia proprio perso la testa e la stia corteggiando da mesi. Francesco Zangrillo, si legge ancora sul magazine, ha 48 anni, un matrimonio finito e 3 figli ormai quasi tutti grandi alle spalle. Assicuratore originario di Milano, dove lavora come professionista del suo settore, e stando a quanto si vocifera sarebbero stati amici comuni a presentargli Carmelita.















Su diverse testate è stato riferito che Barbara D’Urso avrebbe detto di stare zitta a Diletta Leotta, dopo tutto quello che è accaduto con Can Yaman nelle ultime settimane. Ma lei ha smentito nella maniera più categorica: “Hanno scritto che avrei detto di stare zitta, ma non è vero, è stato solamente un consiglio. Avevo detto che sarebbe stato meglio evitare ulteriori polemiche su presunte notizie false o gossip che non hanno fondamento. Più si leggono polemiche e più si leggono notizie false”.















Barbara D’Urso ha aggiunto: “Meglio tacere perché poi arriveranno sicuramente i fatti”. Dunque, si era trattato di una sua considerazione del momento, ma non volevo assolutamente mettere a tacere Diletta Leotta, che ovviamente è libera di esprimere sempre il suo pensiero. Per Barbarella un’altra settimana di fuoco è giunta alla conclusione. Staremo a vedere se la conduttrice di Dazn vorrà dire la sua o continuerà a godersi solamente i bellissimi momenti che sta vivendo con l’attore turco.









Nella puntata del 6 maggio si era invece commossa per la storia di Luana D’Orazio, la mamma 22enne morta sul posto di lavoro in Toscana. Dopo aver ascoltato il pensiero della madre della giovane, la padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’ aveva detto: “Hai un grande compito, hai un altro figlio e un piccolino da crescere. Non sai quanto mi arriva questo dolore. Sono a disposizione quando hai bisogno”.

“Promessa mantenuta!”. Fabio Fazio, il colpaccio è servito. Annuncia tutto sui social: pubblico in tripudio