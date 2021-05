“È difficile”. Detto Fatto. Bianca Guaccero crolla, lacrime in diretta dopo l’annuncio

Bianca Guaccero è tornata a Detto Fatto dopo aver trascorso ben 21 giorni a casa a causa della positività al Covid. In collegamento da casa, la conduttrice ha lasciato la conduzione del programma pomeridiano di Rai2 ci all’esperta di moda e stile Carla Gozzi e a Jonathan Kashanian, che già in una precedente occasione l’avevano sostituita quando era entrata in contatto con una persona positiva al coronavirus e aveva dovuto trascorrere una decina di giorni lontana dallo studio del suo programma.

Nonostante le precauzioni, Bianca Guaccero è risultata positiva al tampone e ha passato 21 giorni a casa, in attesa della negativizzaione del tampone. “Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere”, aveva spiegato in collegamento da casa nelle scorse settimane.















In quell’occasione aveva aggiornato i fan su quali erano le sue condizioni di salute: “Ieri mi sono svegliata con un po’ di febbre, un pochino di tosse”. “Sono tornata, ce l’abbiamo fatta abbiamo vinto questa battaglia contro il Covid – ha detto la presentatrice al suo rientro in studio, dove è stata accolta con grande entusiasmo -. Sono felice di essere tornata a respirare la vostra energia qui in studio. Volevo ringraziare tutti voi che siete stati in tantissimi a scrivermi sui social network”.















Bianca ha anche voluto dedicare delle parole anche a tutti coloro che in questo momento stanno lottando contro il virus: “Io a tutte le persone che ci stanno guardano e che sono in una situazione complicata voglio dire non arrendetevi, non mollate. Quella di venerdì 7 maggio è stata l’ultima puntata del programma condotto da Bianca Guaccero. Una stagione trascorsa in compagnia di amici, esperti di moda, make-up artist, chef e chi più ne ha più ne metta, sempre con il sorriso e la voglia di intrattenere i telespettatori italiani.









In queste ore la conduttrice ha ringraziato tutti attraverso i social e sulla sua pagina Instagram ha postato un video in cui ha voluto fare una sorpresa: un balletto fuori dallo studio del programma, insieme al suo inseparabile amico Jonathan Kashanian. Un ottimo modo per salutare anche quelli che si trovano dietro le quinte. Ma al momento dei saluti l’emozione è stata troppa e Bianca Guaccerto si è sciolta in un mare di lacrime: “Mi fate sempre piangere”, ha detto la conduttrice asciugandosi le lacrime.

