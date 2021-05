Fabio Fazio è uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana. Nonostante abbia subito tantissime critiche in passato sui suoi cachet e sul suo modo di condurre i programmi, è sempre andato avanti a testa alta ed è riuscito a conquistare successi su successi. Come quello che ha ottenuto anche stavolta, infatti ciò che ha annunciato ufficialmente sul suo profilo Instagram è un qualcosa di incredibile. I telespettatori sono rimasti a bocca aperta e hanno festeggiato immediatamente.

Circa un mese fa è riuscito a portare a ‘Che tempo che fa’ Edson Arantes Do Nascimiento, meglio conosciuto come Pelè. Si tratta di uno dei due più forti calciatori che siano mai esistiti. Insieme a Maradona si contende questo primato. Pelè, detto “O’ Rei”, detiene il ‘Guinness World Record’ per il maggior numero di gol segnati in una carriera nella storia del calcio, contando anche le amichevoli. Ora ha superato ancora una volta se stesso piazzando un colpo sensazionale e incredibile.















Fabio Fazio ha infatti annunciato l’arrivo di una personalità straordinaria con una foto, che lo ritrae insieme a lui nel luglio 2019. Ha scritto: “Promessa mantenuta! Domenica Woody Allen a Che tempo che fa”. Dunque, il grandissimo regista internazionale sarà ospite della sua trasmissione. Ovviamente questa presenza clamorosa non farà altro che alzare l’asticella degli ascolti. Sono davvero tantissimi gli estimatori di Allen e quindi il suo programma sarà visto da milioni e milioni di persone.















Centinaia i commenti dei follower sotto il post del conduttore Rai. Ecco quali sono stati i più significativi: “Che super colpo, una delle trasmissioni più belle e pulite della televisione”, “Grande colpo da maestro”, “Che bello, non vedo l’ora di ascoltarlo perché è troppo simpatico”, “Fazio, le tue interviste sono sempre di spessore e mai banali”. E poi: “Senza di voi tutto questo non sarebbe possibile, grazie”, “Fazio stai andando oltre”, “Un colpaccio dopo l’altro, grande Fabio, sei ormai inarrestabile”.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabio Fazio (@fab.fazio)

Woody Allen, 85 anni, è tra i principali umoristi della nostra storia contemporanea. Ha vinto ben quattro Premi Oscar e nel 1995 è stato anche in grado di vincere il Leone d’Oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. I suoi ultimi film sono stati ‘La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel’ (2017), ‘Un giorno di pioggia a New York’ del 2019 e nel 2020 ‘Rifkin’s Festival’. Ora non resta che ammirarlo in tv da Fabio Fazio.

Alberto Matano e Mara Venier, doppio colpaccio per i conduttori Rai: la decisione è appena arrivata