Come cambierà la programmazione Rai della prossima stagione? In questi giorni i dirigenti della rete pubblica stanno portando intavolando numerose trattative. Sono diverse le voci che danno alcuni ‘big’ in procinto di cambiare aria. Tra Mediaset e Rai potrebbero avvenire dei clamorosi cambiamenti. Soprattutto per quanto riguarda la prima serata un nome su tutti: Fabio Fazio e l’ipotesi per nulla remota del suo addio.

Fazio ha il contratto in scadenza proprio a maggio 2021 e sul suo futuro si è espresso anche Maurizio Costanzo: “Il conduttore di Che tempo che fa è uno dei migliori in circolazione e se la Rai non confermasse il suo programma, commetterebbe un grave errore”. Ma quale è la situazione sul day time della rete ammiraglia, ovvero la programmazione pomeridiana di Rai1? Bene, da questo punto di vista sembra che il direttore Stefano Coletta non si sia fatto prendere in contropiede.















Secondo Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia, il daytime di Rai1 dovrebbe essere ‘in salvo’. Sono infatti numerose le conferme in arrivo per i conduttori più amati. “Dopo aver conquistato la leadership pomeridiana sarà ancora alla conduzione di Vita in Diretta Alberto Matano”. Una bella notizia per i numerosi spettatori che apprezzano la professionalità del conduttore di Catanzaro.















Altra gradita conferma riguarda un programma molto seguito: “Tornerà a settembre – prosegue Giuseppe Candela – anche Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, la trasmissione aveva ottenuto ascolti deludenti nella prima fase ma ha toccato il 15% nei giorni scorsi dopo un cambio di contenuti e con una svolta pop”. Notizie simili anche per Eleonora Daniele, nonostante le sue recenti dichiarazioni sul desiderio di ‘cambiare vita’…









“Farà il bis – dice ancora Candela – anche Antonella Clerici che ha regalato al mezzogiorno di Rai1 ascolti inattesi, negli ultimi giorni tra il 15-16% di share, molti punti sopra La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi. Tra le conferme spiccano Storie Italiane di Eleonora Daniele, che ottiene buoni ascolti nonostante il traino disastroso di Unomattina”. Tra i big non poteva mancare lei, la signora della domenica.

“Domenica In leader del giorno festivo con Mara Venier” è la conferma di Dago per la prossima stagione su Rai1. Lunga vita anche a “Il Paradiso delle Signore”, la serie tv giunta alla quinta stagione che è riuscita ad attestarsi spesso intorno al 20% di share.

