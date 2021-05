Manca pochissimo alla nuova puntata de ‘L’Isola dei Famosi’. Si parlerà di molti argomenti nell’appuntamento con Ilary Blasi, a partire dai tanti problemi accusati dai naufraghi. Ubaldo Lanzo ha dato il suo addio definitivo a causa di un fortissimo mal di denti che lo attanagliava da giorni, mentre resta il mistero su quello che accadrà con Angela Melillo. La naufraga si è sentita male ed è stata soccorsa da un’imbarcazione, che l’ha urgentemente portata in ospedale per alcuni accertamenti medici.

Ma fortunatamente non ci sono esclusivamente notizie negative per il reality show di Canale 5. Nella serata del 7 maggio ci sarà infatti un momento attesissimo, che i telespettatori attendevano davvero da molto. Finalmente è stata la produzione a comunicare il tutto in via ufficiale con un post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale. Il programma ha dunque confermato le indiscrezioni della vigilia e non resta adesso che aspettare la puntata per capire cosa dirà il diretto interessato.















Nelle ultime ore è intanto avvenuto un siparietto divertente tra Valentina Persia e Ignazio Moser. Lei, per rompere presumibilmente il ghiaccio avendo condiviso il letto insieme al fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, si è lasciata andare completamente e ha affermato davanti alle telecamere: “Posso dire di essere stata a letto con Ignazio Moser. L’unica cosa che ho sofferto è che lui si è addormentato. Non mi ha portato nemmeno il caffè”. Ma torniamo adesso all’attualità.















Il profilo Instagram de ‘L’Isola dei Famosi’ ha infatti annunciato ufficialmente l’arrivo dell’ex concorrente Paul Gascoigne, ritiratosi per problematiche fisiche. Queste le parole usate dagli autori: “Stasera Paul Gascoigne arriverà in studio”. Dunque, si confronterà con Ilary e gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Sicuramente racconterà i dettagli della sua breve esperienza in Honduras. Chissà se svelerà qualche aneddoto rimasto finora nascosto al pubblico.









Questi i commenti dei follower su questa notizia: “Cercate di portargli rispetto e ringraziate il cielo che abbia accettato di partecipare. Gazza is the best”, “Ecco un buon motivo per vedere stasera l’Isola dei Famosi”, “Lasciate stare Paul, è un grande”. Effettivamente non sono mancate critiche nei suoi confronti: “Ne potevate fare a meno”, “No, è solo un cafone e maleducato”, “Non mi piace assolutamente”, “Non dovevano farlo andare”.

