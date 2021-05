‘L’Isola dei Famosi’ si sta rivelando un reality show più complicato del previsto. Ormai sono tantissimi i forfait o i malori subiti dai naufraghi. Basti pensare che sono andati via Paul Gascoigne, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Ubaldo Lanzo, oltre a Beppe Braida a causa del coronavirus preso dai suoi genitori. Nelle ultime ore ha lasciato Playa Reunion anche Angela Melillo. La ballerina romana ha avuto un mancamento presumibilmente per l’eccessiva magrezza ed è stata portata in ospedale.

Ha avuto grosse difficoltà a reggersi in piedi ed è stata Valentina Persia ad aiutarla a salire sull’imbarcazione che l’ha trasferita nel nosocomio. A proposito della comica, è stata lei la protagonista assoluta con una dichiarazione bomba che ha fatto saltare tutti dalla sedia. La sua immancabile ironia ha scatenato una reazione divertita da parte del pubblico. Infatti, si è lasciata andare ad una considerazione molto particolare e allo stesso tempo inaspettata. Vediamo cosa è successo a poco dalla puntata.















Valentina Persia, per rompere presumibilmente il ghiaccio avendo condiviso il letto insieme al fidanzato di Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser, si è lasciata andare completamente e ha affermato davanti alle telecamere: “Posso dire di essere stata a letto con Ignazio Moser. L’unica cosa che ho sofferto è che lui si è addormentato. Non mi ha portato nemmeno il caffè”. Dunque, ha ovviamente preso in giro lo sportivo senza alcuna malizia. Lui è stato al gioco e ha subito replicato alla naufraga.















Ignazio ha dunque risposto: “Volevo portartelo, ma stavi dormendo”. La conversazione si è conclusa qui, ma siamo certi che questo siparietto potrà continuare anche nei prossimi giorni. Ciò che sappiamo è che Cecilia è molto gelosa della sua dolce metà, ma presumibilmente stavolta si sarà fatta una risata anche lei. La sorella di Belen non deve certamente preoccuparsi di Valentina Persia, la quale ha esclusivamente scherzato, senza voler ovviamente fare riferimento a qualcosa di molto più spinto.









Tornando ad Angela Melillo, la Persia l’ha incoraggiata dicendole che aspetteranno tutti il suo ritorno. Gli altri naufraghi, tra cui Ignazio Moser e Andrea Cerioli, sono parsi molto spaventati per l’accaduto. Dunque, è stata trasferita in ospedale per controlli sanitari. Non si sanno altre notizie sulla ballerina Angela Melillo, sarà sicuramente Ilary Blasi a riferire maggiori dettagli in puntata.

