Bianca Guaccero è da poco tornata in studio dopo la positività al Covid. Ha dovuto aspettare 21 giorni prima di poter nuovamente tornare alla vita di tutti i giorni. Alla conduzione del programma pomeridiano di Rai2 ci sono stati suoi colleghi Carla Gozzi e Jonathan Kashanian che già in una precedente occasione l’avevano sostituita la presentatrice infatti era stata in contatto con una persona positiva e aveva dovuto restare in isolamento per qualche giorno.

Questa volta però la situazione era diversa: Bianca, nonostante le precauzioni, era risultata positiva al tampone: “Evidentemente non bisogna mai abbassare la guardia. Non so davvero come è potuto succedere”, aveva spiegato in collegamento da casa nelle scorse settimane. In quell’occasione aveva aggiornato i fan su quali erano le sue condizioni di salute: “Ieri mi sono svegliata con un po’ di febbre, un pochino di tosse”.















Dopo essere stata “debolmente positiva” è guarita, potendo tornare a condurre il suo programma. “Sono tornata, ce l’abbiamo fatta abbiamo vinto questa battaglia contro il Covid – ha detto con grande entusiasmo la presentatrice -. Sono felice di essere tornata a respirare la vostra energia qui in studio. Volevo ringraziare tutti voi che siete stati in tantissimi a scrivermi sui social network”. Bianca ha anche voluto dedicare delle parole anche a tutti coloro che in questo momento stanno lottando contro il virus: “Io a tutte le persone che ci stanno guardano e che sono in una situazione complicata voglio dire non arrendetevi, non mollate.















Quella di venerdì 7 maggio è stata l’ultima puntata di Detto Fatto. Un programma che ha accompagnato per tutta la stagione i telespettatori di Rai2. La conduttrice sta ringraziando tutti attraverso i social e sulla sua pagina Instagram ha postato un video in cui ha voluto fare una sorpresa: un balletto fuori dallo studio del programma, insieme al suo inseparabile amico Jonathan Kashanian. Un ottimo modo per salutare anche quelli che si trovano dietro le quinte.









In studio, invece, un piccolo imprevisto. Infatti mentre ballava con Raimondo Todaro, ospite della rubrica A tu per tu(torial), ballando con lui, il vestito le è scivolato e dunque la conduttrice ha prima cercato di sistemarlo in onda e poi esclamando: “Sto perdendo tutto anche il microfono”. Poi è uscita per pochi secondi per sistemarsi nuovamente e ha iniziato la sua intervista al ballerino in cui lo ha pubblicamente invitato ad entrare a Detto Fatto la prossima stagione: “Mi auguro che tu l’anno prossimo sia dei nostri”. Todaro ha risposto che qualora la situazione a settembre sia più tranquilla verrebbe volentieri a Detto Fatto per dei tutorial sul ballo.

