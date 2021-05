Sono state giornate molto intense per Samanta Curcio. La tronista curvy di Uomini e Donne è stata al centro di un ‘pericoloso’ triangolo con Alessio e Bohdan. La discussione con il primo corteggiatore e l’uscita con il secondo sembrava aver cambiato le carte in tavola. Ma alla fine Samantha ha scelto di completare un percorso che evidentemente sentiva più suo. E così la perseveranza di Alessio è stata premiata.

Certo che i colpi di scena non sono mancati, con il calciatore che ha apertamente confessato di aver creato la discussione per verificare se la tronista fosse davvero interessata a lui. Ora sembra tutto alle spalle. Ma Samantha, intervistata dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che non passeranno inosservate. Per cominciare: “Se non fossi stata scelta come tronista, probabilmente sarei tornata dai mei, ma alla fine ho deciso di restare”.















Poi per Samantha Curcio è arrivato il momento di affrontare dei rimorsi: “Ultimamente – ha spiegato la tronista – ho un po’ abbandonato la passione per il canto, e mi sento in colpa da morire con me stessa per non aver avuto il coraggio di portarla avanti”. C’è anche un’altra ‘mancanza’ nella vita della giovane partenopea: “Ho fatto pugilato per anni, ho dovuto smettere in seguito a un problema al seno ma è uno sport che continuo ad amare”.















L’esperienza a Uomini e Donne è un percorso importante per Samantha Curcio, che però non nasconde le difficoltà. “Ero preparata ai giudizi sui social, ma non pensavo sarebbero stati così cattivi” ha ammesso nel corso dell’intervista al magazine. Infine Samantha confessa: “Mi ferisce di più chi attacca il mio carattere rispetto a chi attacca il mio aspetto fisico”. Davvero parole inaspettate per chi non ha avuto timori a ‘stravolgere’ la routine di UeD.









Quando è stato il momento di scegliere, infatti, Samantha ha chiesto di far entrare subito Alessio. Una cosa mai avvenuta prima visto che chi viene scelto entra sempre in un secondo momento. Così quando il romano classe ’94 pensava di subire il rifiuto, è rimasto sorpreso dalla richiesta di Samantha. La tronista ha confessato a Cennicola di averlo scelto perché lei si è sempre sentita una principessa accanto a lui.

