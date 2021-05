Non c’è pace per ‘L’Isola dei Famosi’. A pochissimo dalla nuova puntata con Ilary Blasi un nuovo contrattempo ha colpito uno dei concorrenti del reality show. Una naufraga è stata costretta ad andare via d’urgenza da Playa Reunion dopo aver accusato un malore. Il mancamento sembra essere arrivato improvvisamente e dunque si è reso necessario il suo temporaneo abbandono per approfondire la situazione. Ci saranno sicuramente accertamenti medici per saperne di più.

Guardando le immagini del daytime del 7 maggio, si può notare che la malcapitata protagonista ha avuto grosse difficoltà anche a camminare ed è stata aiutata a salire a bordo della barca. Una situazione inaspettata, che sta facendo preoccupare. Ormai è da settimane che i telespettatori sono ansiosi per le condizioni di salute dei naufraghi, visto che appaiono molto dimagriti. Impressionante ad esempio il cambiamento di Awed, ma anche Gilles Rocca ha annunciato dopo il suo addio di pesare appena 59 chili.















Ad accusare il mancamento è stata Angela Melillo e si ipotizza possa essere dovuto ad un dimagrimento esagerato. La donna è stata aiutata immediatamente dalla compagna di avventura Valentina Perisa, che l’ha presa in braccio e fatta salire sull’imbarcazione. L’ha incoraggiata, dicendole che aspetteranno tutti il suo ritorno. Gli altri naufraghi, tra cui Ignazio Moser e Andrea Cerioli, sono parsi molto spaventati per l’accaduto. Dunque, è stata trasferita in ospedale per controlli sanitari.















Non si sanno altre notizie sulla ballerina Angela Melillo, sarà sicuramente Ilary Blasi a riferire maggiori dettagli in puntata. La concorrente è davvero sembrata molto stanca e sofferente e nessuno può ancora ipotizzare con certezza cosa potrà succedere. Resta evidentemente in piedi la possibilità che anche lei possa lasciare per sempre il reality, come accaduto nella giornata del 6 maggio ad Ubaldo Lanzo. L’attuale edizione della trasmissione Mediaset è una delle più falcidiate in assoluto.









Intanto, Awed si è offerto di fare a Emanuela Tittocchia un bel massaggio. Lei i è subito preparata a ricevere il massaggio dal compagno d’avventura. Si è spogliata ma certamente lui non immaginava ‘completamente’. E infatti, dopo la scoperta, lo youtuber imbarazzato al punto di coprirsi il viso con le mani, ha esclamato: “Ma sei nuda?“. Ovviamente la produzione del reality ha censurato il suo seno per evitare scandali in televisione.

“Hai fatto la cosa giusta”. Gilles Rocca, cosa è successo appena tornato dall’Isola dei Famosi