A Uomini e Donne tornano Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri: il pubblico non aspettava altro soprattutto dopo l’intervista di ‘coppia’ su UeD Magazine, quella in cui la ex dama confessa il litigio e poi la ‘battuta di arresto sentimentale’ avuta col tarantino ed ex di Ida Platano che, per la cronaca, ha assistito al nuovo confronto tra i due. Hanno spiegato i motivi della loro crisi. Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni a Roberta per il suo umore nero.

“In questo momento non va molto bene, ci sono state alcune discussioni e la colpa è mia, perché sapevo lui come era… Conoscevo il suo modo di fare, il suo carattere ma sono voluta andare fino in fondo e oggi è difficile affrontare le giornate perché sono successe troppe cose. All’inizio, per mio carattere, mi sono fatta scivolare addosso le cose ma poi sono crollata […] Se vuoi andare d’accordo con lui, devi sempre fare quello che dice lui e se i ribelli le cose non vanno bene”, ha ammesso la Di Padua.















Roberta ha anche raccontato la famosa litigata delle 4 del mattino: erano in un hotel e hanno iniziato a discutere per un motivo banale: lui si verso le 4 si sarebbe alzato per una doccia svegliando Roberta. Ne è nato un litigio che si è concluso con Riccardo che ha lasciato l’albergo. Roberta avrebbe provato a cercarlo ma senza ottenere risposta. Per la Di Padua lui avrebbe fatto una scelta di testa e non di cuore e ha notato delle differenze con la sua storia con Ida Platano.















Quindi ha fatto il suo ingresso in studio Riccardo Guarnieri che ha esordito così: “Non è vero, non sono un narciso. Semplicemente sono cambiate delle cose dentro di te e devi ammetterlo”. Nella querelle è intervenuta anche Ida Platano, ex del cavaliere tarantino: “Io penso che Riccardo è una persona che non sa vivere in coppia. Tu sicuramente hai un carattere particolare, fino a quando c’è tento amore si può sopportare, poi non più. Ad oggi non mi fai più nessun effetto […] Lui ti porta all’esaurimento e ti fa pensare di essere tu il problema”.









La situazione è degenerata quando gli opinionisti hanno messo la benzina sul fuoco, criticando apertamente il cavaliere e dandogli del ‘cafone’. Riccardo, dopo che Roberta ha ribadito che lui ha provato a condizionare ogni piccolezza della sua vita, ha deciso di abbandonare lo studio. E la reazione di Tina Cipollari non si è fatta attendere: “Maleducato e cafone! Non sei portato per una relazione. Mille difetti e forse un solo pregio”. Dopo essere rientrato in studio, il cavaliere è tornato sui suoi passi più combattivo che mai e si è rivolto in modo durissimo nei confronti della sua fidanzata.

