Clamoroso quanto accaduto all’Isola dei Famosi spagnola. Un momento estremamente intimo si è registrato tra due naufraghi, che hanno dato spettacolo in tutti i sensi. Infatti, le telecamere hanno ripreso davvero tutto durante la notte. Una passione travolgente è scoppiata tra due concorrenti del programma, decisamente ancora in gran forma nonostante le difficoltà legate al reality show. E non si sono fatti molti scrupoli, visto che hanno consumato un rapporto sessuale davanti agli altri.

Un rapporto intimo eloquente, infatti vedendo le immagini non ci sono assolutamente dubbi a riguardo. Sotto le coperte si è potuto assistere ad un momento pazzesco. Ovviamente l’episodio ha fatto immediatamente il giro della rete e sono stati innumerevoli i commenti da parte dei telespettatori. Non sono mancate le critiche, visto che per alcuni queste scene non dovrebbero essere trasmesse essendoci anche un pubblico minore. Sta di fatto che i due protagonisti sono diventati virali in pochissime ore.















Non è la prima volta in assoluto che si verifichi una cosa del genere, come ha ricordato una fetta di pubblico. Già in passato c’erano stati momenti così intimi tra alcuni naufraghi, ma ha ugualmente fatto rumore questo amplesso inaspettato. Intanto, prima di svelarvi chi sono stati coloro che si sono resi artefici di questo gesto davanti alle telecamere, c’è da dire che l’italiana Valeria Marini sta avendo grossissime difficoltà in Honduras. Infatti, gli altri compagni di avventura non riescono più a sopportarla.















Ad avere il rapporto sessuale sono stati i concorrenti Marta De Lola e Ivan Rubio. Per alcune settimane sono stati vicinissimi ed era nato dunque un affiatamento particolare. Ora questo flirt si è tramutato in passione sfrenata, infatti le immagini non lasciano spazio a dubbi. Staremo a vedere come reagiranno ufficialmente gli altri naufraghi, quando verranno tutti a conoscenza dell’accaduto. Un momento estremamente privato, che è però diventato ormai di dominio pubblico.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supervivientes (@supervivientestv)

Nei giorni scorsi si è parlato dei guadagni di Valeria Marini a Supervivientes. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato il cachet preso dalla Marini per partecipare alla versione iberica dell’Isola dei Famosi. Per accettare, pare che abbia incassato un cachet a sei zeri. Sarebbe stato un ottimo investimento perché è la star innegabile dello show e il conduttore Jorge Javier Vazquez Morales è pazzo di lei.

