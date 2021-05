Si vive di stenti, con poco cibo all’Isola dei Famosi 2021, ma ogni tanto ai naufraghi viene riservata qualche bella sorpresa. Oltre alle prove ricompensa che permettono loro di gustare piatti succulenti, negli ultimi giorni alcune coppie hanno avuto la possibilità di trascorrere una notte in un vero, comodo letto.

Un evento ovviamente attesissimo da Emanuela Tittocchia, che ha confidato di essere al settimo cielo anche per l’opportunità di dormire al fianco di un bel ragazzo come Awed: “Finalmente questa sera dormirò in un letto vero, con un bellissimo materasso e dei cuscini, ma soprattutto con un napoletano doc al fianco…”, le sue parole. “Era veramente da tanto, tanto tempo che non mi sentivo così ‘friccicariella’…”, ha aggiunto la naufraga parlando con l’amica.















Imbarazzo per il naufrago all’Isola dei Famosi 2021: “Ma sei nuda?”

Già qui le voci su un presunto interessamento verso Awed erano circolate con insistenza su social e siti. E anche lo youtuber non aveva ha fatto mistero di essere davvero emozionato all’idea che di passare la notte da solo con Emanuela. E si è anche domandato: “Scatterà un nuovo bacio tra noi oppure ci sarà un due di picche?”. Già, perché un bacio tra loro c’era già stato.















Nessun bacio, come abbiamo visto nell’ultimo daytime dell’Isola dei Famosi, ma un momento intimo e allo stesso tempo imbarazzante. Ma andiamo con ordine. Come detto i due naufraghi hanno vinto la possibilità di trascorrere una notte su un vero e proprio letto e, oltre a godersi una bella dormita, Awed si è offerto di fare a Emanuela un bel massaggio.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello Isola News💎🌴 (@gf.isola.news)

E così lei, felice e ancora nel letto accanto a lui, si è subito preparata a ricevere il massaggio dal compagno d’avventura. Si è spogliata ma certamente lui non immaginava ‘completamente’. E infatti, dopo la scoperta, lo youtuber imbarazzato al punto di coprirsi il viso con le mani, ha esclamato: “Ma sei nuda?“. Alla produzione non è rimasto altro da fare che censurare il lato A della Tittocchia.

