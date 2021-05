Gemma Galgani fa parlare di sé da ben 11 anni e, nonostante le immense critiche ricevute da sempre, lei non ha mai smesso di percorrere la propria strada come se null’altro esistesse. Nemmeno le parole di Giorgio Manetti l’hanno fermata finora. Con l’ex, si sa, ha avuto una relazione piuttosto complicata.

Le ultime parole rilasciate da Giorgio Manetti su Gemma Galgani: “Prima di conoscere me non era così famosa. La mia popolarità me la sono creata da me e l’ho dimostrato una volta uscito dal programma”. Insomma, lui non ricorda che Gemma fosse un personaggio così eclatante prima che iniziassero a frequentarsi. Sul suo addio a Uomini e Donne se ne sono dette di ogni, ma ora sembra parlare uno che ‘sa’.















Gianni Sperti ha espresso parole positive su Isabella Ricci, la nuova dama di Uomini e Donne che ha colpito davvero tutti. L’opinionista la vede come l’antagonista di Gemma: “Entrambe eleganti ma, mentre Gemma ‘insegue’ spesso l’amore perché innamorata dell’amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su se stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto”.























Poi, a fine intervista, Gianni Sperti rivela un particolare che noi tutti bramiamo sapere da settimane, ossia: Gemma Galgani andrà via dal date show di Maria De Filippi, Uomini e Donne? La trama si infittisce e solo un insider può svelare quello che è l’arcano che avvolge il futuro della dama per eccellenza.

A fine intervista, ammette che non riesce a immaginare come sarà tra dieci anni il programma e aggiunge: “Ma sono quasi certo che Gemma sarà ancora con noi”. In queste ultime settimane si è spesso parlato di un possibile addio della Galgani alla nota trasmissione. Le parole di Gianni sembrano smentire un allontanamento della dama torinese, grande protagonista del Trono Over.

