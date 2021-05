Amici 20, è quasi fatta: la finale è sempre più vicina. Come sempre, l’appuntamento col Serale del talent show condotto da Maria De Filippi è in programma per sabato sera ma, essendo un programma registrato, le anticipazioni non mancano. La puntata è stata infatti registrata giovedì e anche se il nome dell’eliminato viene comunicato in casetta direttamente dalla conduttrice e non in studio, anche questa settimana abbiamo uno spoiler.

Durante la semifinale di Amici 20 ci saranno ovviamente sorprese tra prove ed eliminazioni e anche un ospite speciale: Ermal Meta. A gareggiare, ancora una volta, tre squadre. La prima capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda guidata da Lorella Cuccarini e Arisa e infine la terza da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.















Chi è l’eliminato della semifinale di Amici 20

Dopo diverse puntate del Serale, gli allievi rimasti in gara sono sei. Per la categoria canto ci sono Sangiovanni, Aka7even, Deddy e Tancredi, mentre per quella di ballo Giulia, Serena e Alessandro. Anche sabato 8 maggio 2021 il pubblico assisterà alle famose manches dove ad uno ad uno sono stati annunciati anche gli allievi che hanno agguantato la finale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi.















Pur sottolineando ancora una volta che non ci sono notizie ufficiali, anche questa settimana sono già emerse le prime indiscrezioni sui finalisti (tra l’altro Maria De Filippi non ha ancora specificato se saranno quattro o cinque, motivo in più per prendere con le pinze gli spoiler che circolano in rete) e anche sull’eliminato della serata. Questa volta è Amedeo Venza a spoilerare il nome.









Stando a quanto rivelato dall’influencer in una Storia di Instagram, a rinunciare al sogno di vittoria a un passo dalla finale sarà un cantante. “Niente finale per Tancredi… è lui il primo eliminato”, scrive Amedeo Venza. Si è molto parlato di lui nei giorni scorsi. Giovanissimo e originario di Milano, si è subito imposto tra i cantanti più talentuosi di questa edizione ma il suo cognome non è sconosciuto: il suo papà è infatti Alberto Cantù Rajnoldi, da 25 anni direttore creativo di Giorgio Armani.

