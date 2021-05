Amici 20 si sta avvicinando verso la sua naturale conclusione. Ormai mancano solamente due appuntamenti prima della finale. Nella puntata di sabato 8 maggio potrebbe esserci grosse sorprese. Gli spoiler parlano chiaro. La puntata infatti è stata registrata nel pomeriggio di oggi e già volano le notizie. Secondo molti Giulia Stabile continua ad essere la favorita d’obbligo.

Raffaele Renda a Coming Soon, aveva parlato della sua esperienza ad Amici 20 scendendo poi nel pronostico: “Amici è sempre stato un sogno da quando ero bambino. Prima di quest’anno, ci ho provato per ben quattro anni ad entrare. È stata un’esperienza assurda. Mi piace definirla come una palestra di vita che ti prepara a quello che poi dovrebbe essere fuori il nostro lavoro da artista. Io ho cercato veramente di prendere tutto e imparare ogni minima cosa da ogni singola persona lì dentro. Quando sono entrato per la prima volta nello studio del Serale mi sembrava tutto così surreale”















‘Chi vincerà Amici 20 secondo te?’. Le parole: “Penso sia rimasta nella scuola la crème de la crème. Il livello è molto alto, ma spero vinca Giulia. Per me è una ballerina incredibile oltre che una bellissima persona. È rara. Io spero vinca lei perché se lo merita”. Giulia Stabile, preparata dalla coach Veronica Peparini, non smette di essere la preferita non lasciando nemmeno per un momento la cima della classifica di preferenze da parte degli appassionati del programma.















Ma come è già successo in passato, c’è anche chi sostiene che la redazione stia facendo parecchi favoritismi nei sui confronti. Nell’ottava puntata del Serale gli allievi si sono sfidati in base alle categorie, quindi canto e ballo. Con due punti Aka7even è il primo finalista di Amici 20 . La seconda è stata Giulia Stabile. Nella terza partita sono tornati in gara i cantanti.













Si sono sfidati Sangiovanni e Tancredi, un cantante per ogni squadra. Dopo due prove ha vinto la squadra di Zerbi, per cui Sangio ha sfidato Deddy: Sangiovanni terzo finalista di Amici 20 . Giulia Stabile ha vinto ancora come preferita del pubblico TIM. Ultime anticipazioni sulla semifinale di Amici 20: ospite Ermal Meta

