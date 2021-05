È tornato dall’Isola dei famosi e ha alzato un polverone che non ha lasciato nessuno indifferente. Stiamo parlando di Gilles Rocca, attore e regista che di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi è stato uno dei protagonisti assoluti nel bene e nel male.

Arrivato in Honduras come ‘maschio Alpha”, Gilles Rocca si è invece mostrato fragile e per questo motivo è stato criticato da tanti. Per non parlare della prova del bacio in apnea che avrebbe dovuto fare con Francesca Lodo e che invece ha rifiutato per rispetto alla fidanzata Miriam. Il naufrago è stato pesantemente attaccato perché così facendo non ha permesso alla Lodo di avere la ricompensa che prevedeva un piatto di pasta. In queste ore suo account Instagram è scomparsa la foto in cui annunciava la sua partecipazione all’Isola dei famosi e ha scritto uno sfogo pesantissimo. “Ho pensato molto se scrivere o non scrivere questo post, se era giusto esprimere il mio pensiero o tacere… poi ho deciso di farlo, ho deciso di provare ad aprirmi ancora una volta come ho fatto sull’isola, senza la paura di essere giudicato, infondo cosa ho fatto di male?!”, ha scritto Rocca.















“Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono di più falsi abbracci e liti sterili di un ti amo gridato a gran voce, – si legge – dove c’è ancora l’ipocrisia di gridare alla ‘violenza’ se osi contraddire una donna solo perché non sei d’accordo con il suo pensiero, perdendo di vista che proprio gridare alla violenza quando violenza non è, è il primo passo verso l’oblio per molte donne che invece la subiscono realmente…”.















E ancora: “Dove le stesse persone che ti accusano sono quelle che due secondi prima magari hanno insultato un’altra donna solo perché è ingrassata di qualche chilo o ha fatto qualche ritocchino. Io sono fiero di come sono. – spiega ancora Gilles Rocca nel suo post – Posso guardarmi ogni giorno allo specchio ed essere fiero di come sono, di come sono stato cresciuto dalla mia famiglia, di come amo la mia fidanzata, senza vergognarmene, mai. Venivo criticato perché sembravo duro, un uomo tutto d’un pezzo, determinato, rude. Vengo criticato ora invece perché sono stato troppo emotivo, troppo sdolcinato, troppo fragile”.









Un vero fiume in piena l’ex naufrago, che a corredo del post ha pubblicato anche una foto in cui mostra quanto è dimagrito durante l’esperienza in Honduras spiegando: “Nella speranza che questo mio post possa generare amore e non altro odio immotivato, con i miei 59 kg vi abbraccio”. Come successo anche ad Awed, che proprio oggi ha avuto un malore a causa della grande perdita di peso, anche Gilles appare drasticamente dimagrito e scavato in volto (avrebbe perso circa 21 chili). Una trasformazione davvero impressionante, e forse anche pericolosa ed esagerata. In queste ore, dopo il malore di Awed, la produzione ha deciso aumentare le razioni di riso a disposizione dei concorrenti.

