Nuova puntata di ‘Pomeriggio Cinque’ nella giornata del 6 maggio. E durante l’appuntamento non sono mancate le emozioni da parte della padrona di casa, che non è proprio riuscita a trattenere le lacrime mentre stava parlando di una vicenda molto triste. Ha parlato anche della scomparsa di Denise Pipitone e degli ultimi sviluppi legati a questa storia, ma è quando ha toccato un altro tema altrettanto doloroso che è crollata definitivamente e non è riuscita proprio a trattenersi.

A proposito della conduttrice, sono emerse voci negative sul suo futuro, in particolare per quanto attiene alla sua ‘Domenica Live’. Il sito ‘Dagospia’ ha infatti fatto sapere: “La chiusura di Live – Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva. Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D’Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio”.















Barbara D’Urso ha avuto come ospite la signora Emma, mamma di Luana D’Orazio, la giovane toscana deceduta sul posto di lavoro a Montemurlo (Prato). La madre della vittima ha raccontato: “Mia figlia era una persona solare, giocava con il suo bambino e aiutava me. Poi cantava, ballava, sorrideva, scherzava, era una ragazza semplice. Mi diceva ‘chissà se Barbara D’Urso vedrà il mio videoclip e mi inviterà in trasmissione’. Quel giorno ci dovevamo vedere verso le 14.15, era il mio compleanno”.















La donna ha continuato: “Alle 14.40 hanno suonato i carabinieri, non volevo aprire, avevo capito. Ho chiesto loro se potevo ridarmela, ho solo appreso che era successo in mattinata alle dieci. Il collega pensava che fosse andata in bagno. Al piccolino ho detto che la mamma non c’è più, ma lei non voleva lasciarlo. Quando la vuole sentire, si può mettere la manina sul cuore”. E Barbara D’Urso non è riuscita a reggere, si è messa le mani sul volto e le lacrime sono scese sul suo viso improvvisamente.









Barbara D’Urso ha commentato: “Hai un grande compito, hai un altro figlio e un piccolino da crescere. Non sai quanto mi arriva questo dolore. Sono a disposizione quando hai bisogno”. Momenti di fortissima commozione in diretta, infatti Carmelita non è mai stata così distrutta. Effettivamente si tratta di una delle vicende più strazianti di questo periodo e la padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’ non poteva non commuoversi.

