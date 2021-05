Bianca Guaccero è tornata alla guida di ‘Detto Fatto’ in questa ultima settimana. Infatti, venerdì 7 maggio si chiuderà la trasmissione per l’imminente arrivo della stagione estiva. La conduttrice è stata lontana dallo studio Rai per diverso tempo a causa del coronavirus, ma è stata sostituita egregiamente dall’amico e collega Jonathan Kashanian. Non ha comunque mai fatto mancare la sua presenza, essendosi sempre collegata da remoto dalla sua abitazione, dove era in isolamento domiciliare.

Una volta sconfitto il Covid è ritornata immediatamente a tenere compagnia al suo pubblico. E nella puntata del 6 maggio non è proprio riuscita a trattenere le emozioni, infatti è scoppiata improvvisamente a piangere dopo quello che ha visto. La donna ha provato a resistere alla commozione, ma si è lasciata andare ad una reazione spontanea, che è stata apprezzata dai telespettatori. Ha fatto vedere il lato vero di lei. Andiamo a scoprire insieme quali sono stati i motivi che l’hanno costretta a ricorrere alle lacrime.















Durante l’appuntamento del giovedì Bianca Guaccero si è resa anche protagonista di un momento quasi esilarante. Ha infatti fatto un errore abbastanza grossolano, ma che è stato compreso subito da tutti. Doveva infatti collegarsi con il meteorologo Martinelli, ma ha detto: “Diamogli la linea per l’oroscopo”. Una gaffe pazzesca, ma la reazione dell’uomo è stata decisamente molto divertente: “Se volete posso anche fare l’oroscopo, il Capricorno sarà in grado di vincere alla lotteria”.















Il momento più emozionante si è registrato quando lei ha assistito a dei filmati, che facevano riferimento alle parti più belle dell’attuale edizione del programma. Questo il suo commento tra le lacrime: “Lo sanno tutti che sono fatta in questo modo, non ho assolutamente vergogna perché la cosa brutta è la freddezza. Invece le emozioni rappresentano la vita e sono sicura che quando non riusciremo ad emozionarci più in futuro, allora dovremo rimanere a casa e non uscire assolutamente più”.









Bianca Guaccero aveva commentato così la sua guarigione dal virus e il suo ritorno in studio: “Finalmente sono tornata, ce l’abbiamo fatta e abbiamo vinto questa lotta contro il coronavirus. Sono davvero felice di essere tornata a respirare la vostra energia all’interno di questo studio. Volevo ringraziarvi. Vorrei inoltre rivolgermi nei confronti di tutte quelle persone che in questo momento sono davanti alla televisione e si trovano in una situazione complicata”.

“In casetta è vietato”. I fan di Amici se lo chiedevano da tempo, Lorella Cuccarini svela il ‘mistero’