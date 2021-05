Gilles Rocca è uno degli eliminati di questa edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, che si sta rivelando molto sfortunata. Infatti, oltre alle consuete eliminazioni decretate dal pubblico con il televoto, si sono verificati numerosi intoppi che hanno causato addii clamorosi ed inaspettati. Dopo gli abbandoni di Beppe Braida, Paul Gascoigne, Elisa Isoardi e Brando Giorgi si sperava che la sorte fosse diventata più benevola, invece l’ultima notizia in ordine di tempo è stata decisamente negativa.

Infatti, il naufrago Ubaldo Lanzo è stato costretto al ritiro e al rientro in Italia per problematiche di natura fisica. Infatti, sta soffrendo da tempo di un dolorosissimo mal di denti, che non gli ha lasciato tregua. Per questa ragione i medici hanno deciso che per lui l’avventura in Honduras debba terminare qui per approfondire la questione. Intanto però a far discutere in queste ore è anche una decisione di Gilles, giunta improvvisamente. Le polemiche sono destinate a proseguire ancora.















La notizia è stata anticipata da ‘361 Magazine’, il primo ad accorgersi di questa situazione. Poi effettivamente, andando ad osservare con attenzione il profilo Instagram ufficiale di Gilles Rocca, ci si è resi conto di un aspetto particolare. Ha fatto una scelta netta, in aperta polemica con il reality show di Ilary Blasi. Ha scritto anche un lungo post, nel quale ha affermato: “Cosa ho fatto di male? Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono falsi abbracci e liti sterili. Io sono fiero di come sono”.















Gilles Rocca ha deciso di cancellare tutte le foto che lo ritraevano a ‘L’Isola dei Famosi’. Nel suo messaggio social, che si ipotizza sia una frecciatina a Tommaso Zorzi, ha aggiunto ancora: “Non importa ciò che io faccia, ciò che una persona fa, nel mondo dei social verrai criticato a prescindere. Vi sembra bello questo? Sapete quanta gente per colpa di questi atteggiamenti si è tolta la vita? E non parlo solo di gente famosa come la grande Mia Martini, che per la cattiveria delle persone è arrivata a perdere la vita. Parlo di chi critica ragazzi normali”.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilles Rocca (@gillesroccaofficial)

L’ex naufrago ha aggiunto: “Ragazzi che non hanno la mia stessa forza per farsi scivolare addosso tutta questa cattiveria gratuita fatta da chi si nasconde dietro ad una tastiera e non riesce nemmeno ad immaginare quanto dolore crea. Nella speranza che questo mio post possa generare amore e non altro odio immotivato, con i miei 59 chili vi abbraccio”. Tantissimi i messaggi di supporto nei confronti di Gilles Rocca.

“Si è ritirato”. Isola dei Famosi, colpo di scena: il concorrente costretto a tornare in Italia