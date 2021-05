Una brutta notizia sconvolge ‘L’Isola dei Famosi’. Uno dei concorrenti in Honduras ha infatti deciso di ritirarsi dal reality show. Una nuova pesante defezione, dopo quelle di Beppe Braida, Elisa Isoardi, Brando Giorgi e Paul Gascoigne. L’edizione del programma Mediaset non è affatto fortunata e Ilary Blasi è costretta nuovamente a fare i conti con un forfait inaspettato. Certo, se ne stava parlando da un po’ di questo problema che stava attanagliando il concorrente, ma non si pensava ad un addio improvviso.

La situazione sarebbe dunque più grave del previsto ed è stato necessario riportarlo in Italia per gli accertamenti del caso. Impossibile proseguire dunque l’avventura in Honduras. Proprio in queste ore si stava parlando della problematica legata alla perdita di molti chili da parte dei protagonisti e la redazione è corsa ai ripari per aumentare il riso a loro disposizione. Awed ad esempio è parso troppo dimagrito e il pubblico si era preoccupato notevolmente. Ora questo nuovo imprevisto.















Vista la situazione che si è creata, potrebbe essere definitivamente annullato il televoto. Al momento a rischio eliminazione c’erano Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e proprio il naufrago in questione. Tenuto conto di questa perdita inattesa, probabilmente si eviterà di rinunciare ad un altro pezzo. Nelle prossime ore dovrebbe essere diramato un comunicato ufficiale da parte de ‘L’Isola dei Famosi’, ma è già circolato il nome del naufrago che si è arreso. E sono anche stati svelati i presunti motivi di questo suo abbandono.















Ad essere stato costretto a rinunciare al gioco è il cromatologo originario della Calabria, Ubaldo Lanzo. Per motivi di salute non può proseguire la sua esperienza televisiva. A quanto pare, da giorni era alle prese con un fortissimo mal di denti che non è mai diminuito. Per capirne di più sull’origine di questo problema è stato disposto il suo rientro in Italia. Ubaldo Lanzo è molto amato dal pubblico e anche dagli altri compagni di avventura, i quali rimarranno molto male davanti a questa notizia.









Intanto, nonostante la foto insieme fatta all”Isola dei Famosi’, Cecilia Rodriguez è tornata a tuonare su Giulia Salemi: “Giulia Salemi l’ho conosciuta qualche anno fa, forse 2 perché abbiamo fatto dei lavori insieme. Posso raccontare la verità? Sì dai la diciamo. La verità è che all’inizio sì, tutto bene, poi è successo che si è fidanzata con Francesco Monte e lei era una che ti diceva: ‘amica, amica, amica…’. Una telefonata non poteva farmela perché era al GF Vip, però insomma”.

Awed, il malore e i controlli medici all’Isola dei Famosi 2021: la decisione della produzione