Barbara D’Urso non può assolutamente sorridere. Nonostante abbia tranquillizzato tutti nelle ultime settimane, le notizie che girano attorno alla conduttrice sono tutt’altro che positive e incoraggianti. Mai come stavolta è stata così messa in discussione, dopo i grandi successi ottenuti in passato. Anche Mediaset si sta accorgendo di numeri che ormai sono troppo deludenti per essere sostenuti nel lungo periodo. Ed è per questo che si sarebbe giunti ad una decisione irrevocabile.

Ad anticipare tutto è il ben informato sito ‘Dagospia’ di Roberto D’Agostino. Non ci sarebbero più dubbi a riguardo e per Carmelita si aprirebbe uno scenario davvero inaspettato. Chi l’avrebbe mai detto ad inizio stagione televisiva che tutto questo sarebbe diventato realtà. Il pubblico di Canale 5 sta assistendo con molto stupore a queste voci, diventate ormai incontrollate e sempre più solide. Dopo la batosta subita con ‘Live – Non è la D’Urso’, ecco arrivare un’altra mazzata.















Come ricorderete, la presentatrice aveva detto che la chiusura di ‘Live’ era stata una scelta esclusivamente momentanea per lasciare maggiore spazio a ‘Domenica Live’. Ma le cose non starebbero così e le sue frasi appaiono oggi di circostanza. Il ‘Biscione’ avrebbe in mente ben altro e per Carmelita si prefigura un futuro non molto roseo. Dovrà invertire la tendenza per provare a salvarsi, ma intanto questa ulteriore presa di posizione dell’emittente tv la farà preoccupare parecchio.















‘Dagospia’ ha infatti annunciato l’imminente chiusura di ‘Domenica Live’: “La chiusura di Live – Non è la D’Urso per bassi ascolti era stata anticipata, tra le polemiche, da Dagospia. Non una chiusura stagionale, come più volte ripetuto dalle parti di Cologno Monzese, ma definitiva. Ma non è finita qui, il passo successivo, accennato da qualche settimana, sarebbe arrivato: Barbara D’Urso fuori anche dalla domenica pomeriggio”. E poi sono state fornite altre spiegazioni importanti.









Il sito di Roberto D’Agostino ha aggiunto: “Domenica Live, tornato in onda con la versione allungata, sta ottenendo ascolti flop (tra il 10/12% domenica 2 maggio). Si lavora al dopo, sul cosa programmare e soprattutto su quali volti puntare”. Dunque, non ci sarebbero più speranze per vederla la domenica pomeriggio nuovamente all’opera nella prossima stagione televisiva. Nelle scorse ore si è ipotizzato l’arrivo di Elisa Isoardi. Non resta che aspettare conferme.

