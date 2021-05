Martina Miliddi è fuori dalla scuola di Amici 20. E ha già registrato una bella intervista per Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la ballerina ha toccato diversi argomenti, tra cui la confessione sulla fine della sua storia con Aka7even.

“La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse – e aggiunge – non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio”. L’addio è dovuto all’avvicinamento con il cantante Raffaele? “Non mi pento di nulla. Quello che è successo lo porto con me”, la risposta di Martina alla conduttrice. Ma ha vissuto anche un profondo dolore la ex ballerina: la perdita prematura del padre a causa di un incidente.















Martina Miliddi, dopo Amici 20 il cambio look

“Ho sempre cercato di ricordalo con la danza. Quando mi manca ballo. Da piccola mi guardava mentre danzavo con gli occhi lucidi, era fiero di me. Spero che stia guardando anche quello che sono oggi”, ha raccontato sempre ai microfoni di Verissimo. Già in quello studio si era presentata con un look sexy, certamente diverso da quello a cui aveva abituato i fan nella scuola.















Ma a giudicare dalle sue ultime foto social, la bella Martina sta dando il meglio di lei in fatto di stile. Ha cambiato look, come si vede nel post pubblicato da poco: si è immortalata con un’appariscente casacca leopardata sui toni del nero e marrone, lasciando intravedere il reggiseno nero attraverso la scollatura profonda. Non solo. Ce la ricordiamo tutti con un caschetto liscio, vero?









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina (@martinamiliddi)

Beh, Martina ha dato una svolta anche all’acconciatura a cui, almeno durante il percorso ad Amici 20, era rimasta super fedele: sempre col caschetto netto, liscissimo e con la frangia. Ma adesso eccola con una ‘nuova testa’: la ballerina è passata a delle onde mosse, osando con un effetto bagnato molto, ma molto trendy. Sempre corti, ma con la riga spostata lateralmente e la frangia portata a mo’ di ciuffo. Bellissima per i fan.

“Beccati insieme”. Tommaso Zorzi e Alfonso Signorini colti (e fotografati) sul fatto. E si scopre cosa c’è sotto