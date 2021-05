‘Uomini e Donne’ si sta avviando verso la fine, infatti il 28 maggio dovrebbe esserci l’ultima puntata. Si è in attesa di vedere la scelta ufficiale di Samantha Curcio, nonché capire cosa abbiano deciso gli altri due tronisti. Negli ultimi giorni ad essere finito nel mirino è stato soprattutto il cavaliere Biagio, attaccato su più fronti soprattutto da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ma non se la sta passando benissimo nemmeno Armando Incarnato, protagonista negativo dello scorso appuntamento.

Anche la stessa Maria De Filippi è esplosa contro di lui, manifestando tutta la sua furia per i suoi comportamenti. Pare infatti che il cavaliere si sia reso autore di attacchi nei confronti della redazione. Ora a parlare è stata un’ex dama del programma, la quale ha tirato nuovamente in ballo alcuni argomenti molto gravi che l’hanno vista vittima. La situazione è diventata sempre più seria, a tal punto che dopo il suo addio al dating show ha contattato gli avvocati per presentare una denuncia.















La dama Aurora Tropea è intervenuta in una diretta social in compagnia di Maria Tona. Anche quest’ultima ha spiegato nelle scorse ore di aver avuto delle conseguenze negative e nelle prossime settimane riferirà altri dettagli. Come ricorderete, Aurora è stata al centro dell’attenzione per alcune affermazioni molto intime del cavaliere Giancarlo, che ha causato la comparizione del suo nome su alcuni siti dedicati agli adulti. Una storia che ha lasciato dei segni indelebili nella donna.















Aurora Tropea ha confessato al popolo della rete: “Quei filmini hot sono stati un vero e proprio incubo per me. Ancora oggi non riesco a dormire la notte”. E ha anche rivelato alcuni particolari censurati dalla trasmissione di Canale 5. Parole che avrebbe detto in studio sempre Giancarlo: “Ti ricordi quando disse pure ti sei spogliata nuda, a gambe aperte”. L’ex dama di ‘UeD’ ha comunque chiuso il suo intervento, dicendo di non voler rimpiangere nulla. Semplicemente non vuole più essere attaccata.









Alcune settimane fa Aurora ha registrato un filmato in cui ha rivelato che le è stato rubato il cellulare. Cellulare dove, come tutti noi, conservava password e foto: “Faccio questo video per avvisarvi che mi hanno rubato il telefono, purtroppo c’era il mio mondo: tutte le mie password, le mie foto carine con mia cugina, mia mamma…”, ha detto nel filmato. Non ha poi riferito ulteriori dettagli sull’incresciosa vicenda.

