“Ho la libido…”. Valeria Marini hot all’Isola. E allunga la mano sul naufrago ‘chiacchierato’

Valeria Marini, l’atmosfera si fa bollente. Da qualche giorno non si fa che parlare della spumeggiante e conturbante showgirl romana che ha da poco indossato, si fa per dire, i panni della naufraga a “Supervivientes”, reality trasmesso in Spagna su Telecinco e Antena3. Giusto qualche ora fa la bionda attrice balzata agli onori della cronaca rosa anche per la sua storia con Vittorio Cecchi Gori, ne ha combinata un’altra delle sue.

Accusata letteralmente di averla fatta fuori dal vasetto, Valeria ha risposto in modo davvero insolito a Marta Lopez: “Dormivo, non sapevo neppure dov’ero e pensavo di aver fatto pipì vicino all’acqua. Inoltre la mia pipì è fatta di gocce di Chanel…”. Noi non ne avevamo dubbi, ma forse in Spagna ancora non lo sapevano. Tutti, invece, sanno che tra la Marini e un altro concorrente, cioè Gianmarco Onestini, le cose vanno ben diversamente. Altro che liti e discussioni.















Dopo aver sofferto la fame e aver perfino ingoiato uova crude, con conseguente intossicazione, Valeria Marini sta mandando in tilt i telespettatori di Supervivientes. I contatti tra lei e Gianmarco Onestini, 19 gli anni di differenza, si fanno sempre più stretti e provocanti. E la 53enne attrice non si nasconde, né nega che ci sia una forte attrazione per il 24enne. Così tra una carezza e uno sguardo languido arriva la confessione hot.















“La mia libido è alta”. Così Valeria Marini ha descritto il suo stato d’animo quando si trova vicino a Gianmarco Onestini, unico altro italiano in gara. Le mani si muovono lentamente, i corpi si scaldano sulla sabbia. Ad un certo punto gli altri naufraghi le chiedono: “Che tipo di uomo ti piace Valeria?”. E la risposta non si fa attendere: “Non ho un prototipo. Gianmarco mi piace moltissimo”.









Gianmarco, fratello di Luca Onestini, si gode l’incontro ravvicinato con Valeria. Poi un naufrago, visto che le effusioni proseguono, sottolinea: “Lo stai accarezzando Valeria mentre dici queste cose, se continui così aumenta anche a sua di libido”. Anche per la Marini, forse, è troppo e allora ecco che l’attrice prova a difendersi: “No, no, io e Gianmarco siamo amici”. Una vera relazione ancora non c’è, ma forse da questa ‘amicizia’ prima o poi…

