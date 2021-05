Ogni giorno Uomini e Donne regala al pubblico sorprese e colpi di scena. Ma come è noto, il programma che da anni e anni conduce Maria De Filippi e va in onda su Canale 5 è registrato e le anticipazioni su quanto accade in studio ‘volano’ su internet, tra social e siti.

Il pubblico conosce così in anteprima e quasi nel dettaglio le puntate. Nell’ultima, che è in programma giovedì 6 maggio 2021, viene dato spazio a due coppie: quella composta da Gemma Galgani e Aldo e quella formata da Luca ed Elisabetta. Coppie scoppiate, stando alle indiscrezioni trapelate. Aldo e Gemma hanno interrotto la loro conoscenza, ma senza rancori e nessun commento da parte di Tina Cipollari che, al contrario, si scatenerà quando arrivano al centro dello studio l’altro cavaliere e l’altra dama protagonisti della puntata di giovedì.















Maria De Filippi fa scattare la censura a UeD

Anche Luca ed Elisabetta annunceranno ai presenti in studio e ai telespettatori di Canale 5 che tra loro è finita. Una notizia, questa, che non lascerà troppo stupiti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Come si legge sul sito Il Vicolo delle News, difatti, dopo l’intimità raggiunta gli opinionisti si aspettavano proprio che il cavaliere la lasciasse esattamente come ha fatto Biagio con Sara.















Quindi l’intervento di Maria De Filippi, che rivelerà che è stata la dama a decidere sulla rottura. Tina e Gianni, tuttavia, si dicono convinti che Elisabetta è stata costretta dagli atteggiamenti di Luca. La dama ha cercato di mettere in pratica i consigli della Vamp, cercando di vedere la situazione con un occhio critico ma si è resa conto che non si può andare avanti.









Tina a quel punto molto Luca che, in questa occasione non perderà le staffe ma se ci rimarrà molto male quando gli darà del “figlio di pu***”. Ma a quanto pare non vedremo questa scena in tv perché gli spoiler di Uomini e Donne svelano anche che la conduttrice sicuramente taglierà questo momento perché le sue parole sarebbero un’offesa alla mamma del cavaliere e non a lui.

UeD, Maria De Filippi ‘a bomba’ su Armando Incarnato: “Tu e Roberta Di Padua… Devo continuare?”