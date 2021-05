All’Isola dei Famosi non solo prove, fame, ricompense e voltafaccia. A questa edizione del reality condotto da Ilary Blasi, il gossip e le dinamiche si snodano anche fuori dall’Honduras, soprattutto quando due famose “ex” si sono ritrovate faccia a faccia proprio nello studio della trasmissione. Chiaramente stiamo parlando di Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi.

Proprio la prima è tornata a parlare del suo rapporto con l’influencer italo persiana. Le due si sono riviste all‘Isola dei Famosi. Entrambe in trasmissione per due motivi differenti: la sorella di Belen è stata invitata dalla produzione per sostenere il fidanzato Ignazio Moser mentre la Salemi è stata chiamata a supportare la madre Fariba Tehrani.















Si è parlato tantissimo di litigi e incomprensioni tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, galeotto un ex fidanzato in comune: Francesco Monte. Al programma di Tommaso Zorzi, il Punto Z, su Mediasetplay, Cechu ha fatto chiarezza sulla situazione, lasciando intendere che Giulia non si è affatto comportata bene nei suoi riguardi.























“Giulia Salemi l’ho conosciuta qualche anno fa, forse 2 perché abbiamo fatto dei lavori insieme. In che rapporti siamo? Posso raccontare la verità? Sì dai la diciamo. La verità è che all’inizio sì, tutto bene… poi è successo che si è fidanzata con Francesco Monte e lei era una che ti diceva: ‘amica, amica, amica…’. Insomma, una telefonata non poteva farmela perché era al GF Vip, però insomma”.

“Però per me non sono cose che si fanno, ma il problema era un altro. Lei era una ragazza che aveva una mezza storia con mio fratello, poi c’era qualcosa su Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto uno più uno. Non abbiamo mai litigato, questo sì, però abbiamo smesso di seguirci per questo motivo. Quindi non siamo amiche dai”. Insomma Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi in un’altra vita potranno essere bff, ma non in questa.

