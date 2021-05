In attesa della prossima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’, condotta da Ilary Blasi, è scoppiato un vero e proprio caso in Honduras. Impensabile ciò che è emerso dalle conversazioni di alcuni naufraghi. C’è un sospetto che sta attanagliando alcuni concorrenti. Si è parlato infatti di un furto che si sarebbe verificato in questi giorni. Non sappiamo se ne parleranno anche giovedì, ma la situazione è abbastanza insolita. Sicuramente dovranno essere fatto accertamenti per capirne maggiormente.

Intanto, per quanto riguarda Emanuela e Awed, ci è anche scappato un bacio. "Dopo il bacio è svenuto per due giorni", ha raccontato l'attrice durante la diretta di lunedì 3 maggio. "È stato un bacio idilliaco che mi ha rimesso al mondo", la replica dello youtuber. E un altro è scattato di nuovo dopo la prova ricompensa, che ha fatto vincere si due una notte su un comodo materasso. Ma se questo è indubbiamente un argomento più leggero, ce n'è un altro che sta facendo preoccupare.















In particolare la concorrente Valentina Persia ha voluto dire la sua quando ha notato che il suo gruppo non ha più rinvenuto il coltello. Per questa ragione ha iniziato a gettare ombre ed accuse pesanti su quello degli arrivisti. Ha detto la sua in un dialogo con Andrea Cerioli e Angela Melillo. Queste sono state le sue affermazioni che stanno facendo discutere: "Si sono presi il nostro coltello". La Melillo ha infatti detto: "Qua dentro non c'è". E anche Cerioli si è poi accorto dell'episodio.















L'ex 'Uomini e Donne' ha esclamato: "Ma stamattina avete utilizzato il coltello per aprire qualcosa?". E la Persia ha aggiunto: "Io ricordo che Francesca è andata a letto con il coltello. Sono andata nell'altra spiaggia e mi sono accorta che sul loro piano di cucina c'era il nostro coltello". Ma Diamante ha subito dichiarato: "Francesca mi ha dato il coltello per prendere qualche granchio". Ma lei ha continuato: "Qualcuno nel vedere i coltelli ha detto non dire niente. Possibile che nessuno abbia detto abbiamo tre coltelli?".









Drusilla Gucci, ex naufraga de ‘L’Isola dei Famosi’, ha parlato del presunti flirt con Damiano dei Maneskin. La Gucci è stata intervistata dal settimanale Chi e ha rivelato la sua verità in merito: “Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin”. Poi la rivelazione: “Fake news… Purtroppo”. E in quel “purtroppo” tutta l’amara ironia della sorte. Dunque, non c’è proprio nulla.

