Qualche giorno fa Kashanian ha svelato che questa sarà l’ultima settimana in cui andrà in onda Detto FAtto: “Altro giro di boa, siamo arrivati a venerdì e la prossima settimana, ahimè lo dico a malincuore, sarà l’ultima settimana di Detto Fatto”. Quindi, venerdì prossimo vedremo l’ultimo appuntamento della stagione. Solo pochi giorni fa Bianca Guaccero aveva rivelato in diretta a ‘Detto Fatto’: “Sono guarita, aspetto solo di avere il via libera per tornare in studio e condurre la trasmissione”.

Tornata al timone di Detto Fatto Bianca Guaccero è stata subito accolta da un fiume di commenti e complimenti. Il suo segreto? Non avere filtri. L’ultima testimonianza pochi gironi fa quando ha rivelato in passato un aneddoto sulla famiglia: “Di recente ho scoperto una cosa che mi ha emozionata perché i primi documenti sulla famiglia Guaccero risalgono al 1300 e la mia famiglia erano dei nobili di Salerno. Spesso ho interpretato nelle fiction donne campane e facevo la battuta in cui dicevo che in un’altra vita ero campana e alla fine era vero! Ho origini campane”. Continua dopo la foto















Nella puntata di oggi di Detto Fatto è stata ospite Margot Sikabonyi, attrice italiana di padre ungherese e madre canadese, nota soprattutto per il ruolo di Maria Martini nella serie televisiva Un medico in famiglia. Lontana da un po’ dagli schermi ha rivelato cosa fa oggi: “In concomitanza con la morte di mio padre ho iniziato un percorso spirituale ed ho insegnato e insegno yoga”. Continua dopo la foto















Incalzata da Bianca Guaccero che le ha chiesto come fossero stati gli anni di ‘Un medico in famiglia’, ha risposto: “È stata una meravigliosa prigione d’orata, mi ha dato tantissimo, mi ha messo subito a contatto con la realtà di questo lavoro, ma mi ha distaccato dai miei coetanei e non mi ha dato la possibilità di fare altro, continuo ancora adesso a fare provini e mi dicono poi vediamo.” Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Detto Fatto (@dettofattorai)



Poi ha aggiunto. “È stato essenziale staccarmi perché dovevo trovare me stessa, c’è stato un momento che io stavo veramente male non avevo idea di chi fossi.” Della sua vita privata a Detto Fatto non ha parlato. Quello che sappiamo è che Margot Dal 2003 al 2009 ha avuto una relazione con il collega Pietro Sermonti Dal 2013 è legata sentimentalmente a Jacopo Lupi, dal quale ha avuto due figli: Bruno James, e Leonardo.

Ti potrebbe interessare: “La prossima settimana sarà l’ultima”. Detto Fatto, l’annuncio a sorpresa di Jonathan spiazza tutti