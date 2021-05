Nuova puntata con ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna nella giornata del 5 maggio. Il conduttore ha portato a termine un nuovo appuntamento e quello a cui hanno assistito i telespettatori è stato un qualcosa di inaspettato. Infatti, subito in rete sono apparsi commenti di gente molto stupita per quanto accaduto. Protagonista una concorrente del quiz di Rai 1. Si è trattato di una situazione quasi senza precedenti, che ha lasciato increduli praticamente tutti. Un momento davvero inaspettato.

Nella scorsa puntata il padrone di casa ha chiesto a Cristiana: “Quale di questi è un esempio di uso aggettivale di un sostantivo? Rigare dritto o Marco è il più asino?”. Ma appena letta la domanda, il conduttore ha spiazzato tutti e ha preso le distanze dal modo di dire: “Non mi piace usare gli animali come esempi negativi, come chi dice ‘solo come un cane’. Gli asinelli sono intelligenti e hanno dei grandi occhioni”. Naturalmente in tantissimi si sono rivoltati sui social per commentare la reazione del conduttore. (Continua dopo la foto)















Durante il cosiddetto duello c’erano in sfida i concorrenti Lidia ed Alessandro. Hanno dunque dato vita a questa battaglia. Dovevano azzeccare precisamente alcune parole, avendo come punto di riferimento un sinonimo e le classiche lettere. A quel punto Flavio Insinna ha iniziato a leggere una domanda: “Sono famose le sue ville intorno a Vicenza, con la P”. A sorpresa, la protagonista Lidia non è riuscita ad indovinare la parola, dando una risposta che ha lasciato esterrefatti. (Continua dopo la foto)















La donna ha allora affermato: “Pallazio, Pallacio, Pallagio”, sbagliando il quesito. La risposta corretta era infatti Palladio. Quest’ultimo è un grande architetto rinascimentale originario della città di Padova. Gli utenti non hanno creduto alle loro orecchie, infatti hanno subito scritto sui social network: “Le sue ville sono famose intorno a Vicenza, come si fa a non conoscere Palladio”, “Mi avvilisco”, “Per punizione, dovrebbe vedere dei documentari di Alberto Angela a ripetizione”. (Continua dopo la foto)









Nell’appuntamento del 4 maggio Flavio Insinna si era invece reso artefice di un altro bellissimo gesto: “Matilde, 13 anni, auguri tesoro mio. È la nipote della nostra fantastica Valentina che lavora con noi. Ci segue sempre insieme alla mamma e alle sorelline”. Ha regalato una gioia immensa era per una giovanissima parente di un impiegato nella realizzazione del programma preserale.

